Boeren willen geen grazers in Oostvaardersplassen

Boeren zien graag minder en liefst geen grazers meer in de Oostvaardersplassen.

De grote grazers in de Oostvaardersplassen moeten eigenlijk uit het natuurgebied verdwijnen, maar in ieder geval moet het aantal fors worden teruggebracht, vinden boeren. Ze hebben dit opgeschreven in een visie op de problematiek aan de Gedeputeerde van Flevoland.

Gedeputeerde Ad Meijer heeft de groep boeren en actievoerders toegezegd de punten mee te nemen naar de commissie Van Geel. Eind deze maand komt deze commissie met een adviesrapport over het nieuwe beheerbeleid in de Oostvaardersplassen.

‘Bijvoeren lost niets op’

Melkveehouder Bart Lubbers is mede-initiatiefnemer van de demonstratie van vorige week bij de Oostvaardersplassen en schreef mee aan de visie. De boerenstem is hierin goed verwoord, vindt hij. “We willen structurele oplossingen. Er zijn ook groepen mensen die vooral pleiten voor bijvoeren, maar daar los je volgens mij niets mee op.”

De andere beoogde oplossing is om helemaal geen grazers meer in de Oostvaardersplassen te laten leven

De opgestelde visie is een samenvatting van de vele gesprekken die de organisatie met dierenliefhebbers voerde. “Dit is geen natuurgebied, het is door mensen gemaakt. De dieren leven feitelijk in een afgesloten gebied, dus dan moeten mensen ook zorg dragen voor de dieren die er leven”, verklaart Lubbers het standpunt van de actiegroep.

Momenteel worden de dieren na aanblijvende maatschappelijke onrust bijgevoerd door Staatsbosbeheer. In het kader van vroeg-reactief beheer zijn in de maand februari 1.062 dieren afgeschoten.

Leefgebied aanpassen aan grote grazers

De visie geeft twee mogelijke oplossingen voor het huidige voedseltekort in de Oostvaardersplassen voor de dieren: met grazers, maar deze worden dan strenger beheerd. De schrijvers vinden dat het leefgebied moet worden aangepast aan de natuurlijke behoeften van de edelherten, konikpaarden en heckrunderen. De dieren moeten over voldoende voedsel beschikken en ook beschutting kunnen zoeken, vinden de actievoerders.

Actievoerders protesteren tegen dierenleed in de Oostvaardersplassen en eisen dat de grazers bijgevoerd worden. - Foto: ANP

De andere beoogde oplossing is om helemaal geen grazers meer in de Oostvaardersplassen te laten leven. Het moerassige gebied wordt door boeren als ongeschikt gezien voor de grazende dieren.

Oostvaardersplassen bedoeld als vogelreservaat

Hoogleraar natuurbeheer Frank Berendse deelt de opvatting om geen grazers meer te houden in het gebied, zoals hij vertelde aan omroep Flevoland. Berendse was zelf betrokken bij de totstandkoming van de plannen in de Oostvaardersplassen. Het natuurgebied is bedoeld als vogelreservaat, de begrazing moest ervoor zorgen dat er open vlaktes ontstaan die aantrekkelijk zijn voor onder andere ganzen.

Lubbers ziet graag dat dit de laatste ‘hongerwinter’ was in de Oostvaardersplassen. “We hebben goede hoop op een oplossing voor de lange termijn voor deze dieren. Onze visie wordt in ieder geval serieus genomen.”