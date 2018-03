Boeren en burgers op de bres voor grazers Oostvaardersplassen

De weerstand tegen het beheerbeleid van de grote grazers in de Oostvaardersplassen groeit. Dit weekend trokken zo’n 1.000 boeren en burgers naar het natuurgebied om te protesteren en hooi aan te bieden aan de beleidsmakers.

Boeren uit het hele land trokken zondag 4 maart naar het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen om te protesteren met trekkers.

‘Onverwachts staan we zij aan zij met dierenactivisten’

“We werden warm onthaald door burgers,” vertelt initiatiefnemer en melkveehouder Bart Lubbers uit Arnhem. “Onverwachts staan we zij aan zij met dierenactivisten, we hebben hetzelfde doel: het nieuwe beleid moet voorkomen dat dieren in de Oostvaardersplassen omkomen van de honger.”

Uitgehongerde dieren

Met toenemende verontwaardiging zag Lubbers de beelden van uitgehongerde dieren in de Oostvaardersplassen op social media. “Ik was er nog nooit geweest, dus ik ben eerst gaan kijken. Toen werd mijn beeld bevestigd; de dieren hebben daar echt niets te eten momenteel.” Hij besloot dat het tijd was voor actie. “Ik ben druk bezig geweest met overleggen met gemeente en politie om de demonstratie te organiseren.”

Zo’n 1.000 mensen stonden zondag bij de Oostvaardersplassen. Een stoet met trekkers vertegenwoordigt de boeren. De actiegroep wilde de demonstratie rustig houden en dat is volgens Lubbers prima gelukt. “We mochten met maximaal 20 trekkers komen, verder waren er vooral mensen met spandoeken. Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen betrokken zijn bij het lot van de dieren in dit gebied. Hopelijk gaat er nu ook echt iets veranderen”, vertelt de melkveehouder.

Tekst gaat verder onder Facebook-video

Ruwvoer beschikbaar gesteld

Boeren stellen massaal ruwvoer beschikbaar om de heckrunderen, konikpaarden en edelherten bij te voeren. “Veel boeren uit de buurt gaven gehoor aan de oproep om hooi beschikbaar te stellen, 6 balen per bedrijf was mijn voorstel”, vertelt Lubbers. Elders in Lelystad arriveerde een groep boeren en loonwerkers met zo’n 300 hooibalen voor de dieren. Door de overdaad aan aanbod hebben sommige boeren hun hooi weer mee terug moeten nemen.

Foto: ANP

Eerder werden op social media oproepen gedaan om hooi te verzamelen om bijvoeracties te faciliteren. Staatsbosbeheer, die het gebied in opdracht van de overheid beheert, keurde dergelijke acties af. Het huidige beleid schrijft voor dat dieren die er slecht aan toe zijn, tijdig af te schieten. Door de toenemende maatschappelijke weerstand is nu besloten om tot eind maart de dieren bij te voeren.

De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het beheerbeleid in het natuurgebied. Binnen de provincie is ook ongenoegen over het huidige beleid geuit door onder andere de CDA-fractie.

Advies commissie-Van Geel

Het wachten is op het advies van commissie-Van Geel; dat komt naar verwachting nog deze maand. De organisatie van de demonstratie is sinds zondag in gesprek met Gedeputeerde Ad Meijer van Flevoland. Lubbers vertelt: “Hij heeft ons uitgenodigd om onze visie op nieuw beheerbeleid op papier te zetten en aan te bieden aan de adviescommissie. Daar gaan we deze week mee bezig, we moeten nog een duidelijk standpunt formuleren. We willen in ieder geval dat bijvoeracties dit jaar voor het laatst nodig waren. Er zijn nu te veel dieren voor het gebied.”

Er lopen zo’n 5.200 dieren in het 6000 hectare grote natuurgebied. Jaarlijks schiet Staatsbosbeheer honderden dieren af.