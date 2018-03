Bijna helft aanvragen subsidie voor biogas gestand

Bijna de helft van de aanvragen voor SDE+-subsidie voor vergistingsinstallaties die in het najaar van 2017 zijn ingediend, zijn ingetrokken of afgewezen.

Dat blijkt uit een overzicht dat Minister Eric Wiebes van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

17 subsidie-aanvragen

In totaal werden 17 aanvragen voor subsidie gedaan voor projecten op het gebied van biogasproductie uit biomassa. 5 aanvragen werden gehonoreerd, 4 zijn in behandeling en de andere werden ingetrokken of afgewezen. Van de 49 aanvragen voor de productie van warmte of WKK op basis van biomassa werden 35 aanvragen gehonoreerd. In totaal kwamen er 5.783 subsidieaanvragen binnen. De meeste aanvragen kwamen voor zonne-energie. Van het totale budget voor de SDE+-subsidie van het najaar 2017 van € 6 miljard, is voor ruim € 4,9 miljard beschikt. Gezien het grote aantal aanvragen dat nog in behandeling is, verwacht Wiebes dat het budget volledig benut zal worden. In totaal zijn er nu 59 vergistingsinstallaties die SDE+-subsidie krijgen.