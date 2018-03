Akkoord over GLB nog niet in zicht

Het is onzeker of de Europese landbouwministers volgende week kunnen instemmen met de uitgangspunten voor de vernieuwing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Minister Carola Schouten geeft aan dat het zeker geen gelopen koers is, omdat de standpunten op onder andere de hectaretoeslag (directe betalingen) uiteenlopen.

De Europese landbouwministers bespreken volgende week maandag in Brussel opnieuw het plan van Europees Landbouwcommissaris voor een nieuw GLB vanaf 2020.

Gelijke steun

Een aantal lidstaten wil dat de steun (op termijn) voor alle landen wordt gelijk getrokken. Nederland is daar tegen, omdat er productiefactoren als grond en arbeid in verschillende lidstaten enorm in kosten uiteenlopen. Gelijktrekken van hectaretoeslag zou in de praktijk een concurrentievoordeel opleveren voor landen met lagere lonen en lagere grondprijzen.