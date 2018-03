Agrifirm boekt grote winst, € 25 miljoen naar leden

Royal Agrifirm Group heeft goede resultaten geboekt in 2017. Dat blijkt uit het woensdag 14 maart verschenen jaarverslag van de landbouwcoöperatie.

De nettowinst kwam in 2017 uit op € 38,4 miljoen, meldt het bedrijf in het jaarverslag. Daarmee was het nettoresultaat bijna € 8 miljoen hoger dan in 2016 toen de teller stopte op € 30,6 miljoen. Het bruto bedrijfsresultaat steeg sterk in 2017 naar € 56,4 miljoen, een jaar eerder blijft dat steken op € 31,7 miljoen. Agrifirm heeft dit gerealiseerd met een netto-omzet die in 2017 ongeveer gelijk was aan 2016, namelijk € 2.110 miljoen tegen € 2.170 miljoen.

€ 25 miljoen uitkeren aan leden

Agrifirm-Ceo Dick Hordijk is zeer tevreden over de bedrijfsontwikkeling. “We hebben een uitstekend resultaat gerealiseerd in sterk veranderende markten. We zien dat de nieuwe strategie ’Better Together’ de eerste vruchten afwerpt”, stelt de topman. “Met innovatieve oplossingen dragen wij bij aan een goed rendement op het boerenerf, voor een toekomstbestendige voedselketen.”

Ook de leden zullen profiteren van de gunstige ontwikkeling bij Agrifirm. Hordijk: “Van het nettoresultaat van € 38,4 miljoen zullen we € 25 miljoen uitkeren aan onze leden.” Daarmee zitten de uitkeringen aan leden in een stijgende lijn: in 2016 werd € 22,5 miljoen uitgekeerd en een jaar daarvoor ging € 20 miljoen richting de leden.

Meer klanten

Volgens Agrifirm heeft het bedrijf afgelopen jaar ook een belangrijke klantenwinst weten te behalen in Nederland, wat het resultaat positief heeft beïnvloed. Om hoeveel extra klanten het gaat kon een woordvoerder van Agrifirm niet zeggen. Volgens het jaarverslag zijn er meer klanten in de plantaardige sector (gewasbescherming), de varkenshouderij en de pluimveehouderij. De coöperatie heeft onder andere hierdoor in 2017 een hoog rendement voor haar leden weten te behalen.

Goed resultaat overige Nederlandse bedrijven

De overige bedrijven in Nederland wisten eveneens bij te dragen aan het resultaat van de landbouwcoöperatie. In de voersector wisten Oldambt en Bonda goede resultaten te boeken. De afzet door Bonda van gemengde vochtige voeders vanuit de locatie in Den Bosch krijgt steeds meer waardering van veehouders, volgens de landbouwcoöperatie. Daarnaast wist het bedrijf in Frankrijk de activiteiten uit te breiden.

Welkoop zette in 2017 de ingezette positieve ontwikkeling stevig door en werd verkozen tot de Beste Winkelketen van Nederland 2017-2018 in zowel de categorie Tuin als Dierenspeciaalzaken.

Polen uitschieter bij internationale prestaties

Ook de activiteiten in andere landen waar Agrifirm actief is gaan voorspoedig. In Polen werd in 2017 het bedrijf Bacutil verworven, waarmee de coöperatie bijna een landelijke dekking in mengvoer op de Poolse markt heeft bereikt. Hiermee staat het bedrijf op de 4de plek als voerleverancier in Polen. In 2017 werd eveneens een sterke autonome groei in de afzet van pluimvee- en varkensvoer geboekt.

Het resultaat in Hongarije herstelde zich van het tegenvallende jaar 2016. De activiteiten in Duitsland zijn in 2017 volledig geherstructureerd, zegt Agrifirm, waardoor nu een gezond businessmodel is ontstaan. Het bedrijf richt zich met name op de grensstreek. De voerproductie in België groeide gestaag door, vooral in de pluimveesector.

Premix Utrecht verhuist naar België

De specialiteiten-activiteiten van Agrifirm lieten een gevarieerd beeld zien. Brazilië profiteert van kostenbesparingen in de operationele sfeer en een verbeterde marktaanpak. Ook in andere markten, zoals Spanje, Italië, China en Oost-Europa, ontwikkelde de afzet zich goed.

Een probleem is er bij de premixen. Vanwege een importstop van specialiteiten door Algerije liepen de resultaten van de productielocatie in het Belgische Drongen achteruit. Dit werd slechts deels gecompenseerd met volumegroei in Europa. Om de positie als leidende premix-leverancier te handhaven, is Agrifirm van plan om de premix-productieactiviteiten in Utrecht te verhuizen naar het Belgische Drongen. Op deze manier moet een uiterst efficiënte fabriek ontstaan van waaruit zowel Noordwest-Europa als Noord-Afrika kan worden beleverd, aldus Agrifirm.

De overige productgroepen in Utrecht worden ondergebracht in het bestaande netwerk van Agrifirm. De gevolgen van de deze verhuizing gevolgen voor de werkgelegenheid in Utrecht wil Agrifirm opvangen met een sociaal plan. Daarnaast zet het bedrijf een actieve begeleiding van werk naar werk in om de impact op de werknemers zo goed mogelijk op te vangen.