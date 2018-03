Aardbevingszaak oud-kalverhoudster krijgt voorrang

De zaak van Jannie Knot, die door aardbevingsschade genoodzaakt was om haar kalverhouderij te beëindigen, wordt met voorrang behandeld door de Arbiter Bodembeweging. Jannie Knot is sinds 12 dagen in hongerstaking in Appingedam.

Minister Eric Wiebes van Economische zaken gaf dat donderdag aan na vragen vanuit de Tweede Kamer. Knot moest anderhalf jaar geleden haar bedrijf met kalveren en een caravanopslag in Garrelsweer opgeven doordat de gebouwen niet meer veilig waren. Ze raakte daarna diep in de schulden. Haar case wordt gezien als een hoofdpijndossier. De claim van Knot betreft zowel schade aan het pand als bedrijfsvoering. Donderdag komt het op tafel.

In de Tweede Kamer gaf Wiebes aan dat hij zich over de specifieke zaak van Knot 'persoonlijk heeft laten informeren'. De minister vindt dat de afhandeling van deze schade veel langer geduurd heeft dan nodig en gepast was, gezien de situatie van de bewoonster en haar gezin. De problemen ontstonden bij Knot toen haar man kanker kreeg en overleed. Ze draaide het bedrijf met haar oudste kinderen, maar toen de gebouwen steeds meer aardbevingsschade kregen, was ze genoodzaakt ermee te stoppen. Sinds 17 maanden woont ze zonder enig inkomen samen met haar jongste zoon, die extra zorg nodig heeft, in het voorhuis. Voorschot Wiebes gaf aan dat de NAM vooruitlopend op een definitieve oplossing Knot een voorschot zal verstrekken zodat zij in haar persoonlijk levensonderhoud kan voorzien. Ze geeft zelf aan pas te stoppen met haar hongerstaking als ze een oplossing heeft voor haar dossier.