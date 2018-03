Aanvullende maatregelen voor luchtkwaliteit

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt samen met provincies en gemeenten extra maatregelen om de luchtkwaliteit rondom veehouderijbedrijven te verbeteren.

Het pakket maatregelen is een aanvulling op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en is bedoeld om de laatste overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit versneld weg te nemen in drukke straten in binnensteden en in specifieke veedichte gebieden.

Extra maatregelen

De extra maatregelen voor de veehouderij hebben betrekking op 23 knelpunten rondom 17 veebedrijven, waarvan er 16 in de gemeente Nederweert liggen en 1 in Someren. Er wordt gekeken naar maatwerk voor de problemen. Mogelijk moeten verdergaande maatregelen worden genomen, waarbij onderzocht moet worden of een financiële compensatie voor de veehouder noodzakelijk en mogelijk is.

Als het aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van milieu ligt, zijn het niet de laatste maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. “We zijn continu bezig onze luchtkwaliteit verder te verbeteren en knelpunten de wereld uit te helpen. Het stopt dan ook niet wanneer we straks aan Europese normen voldoen, want het kabinet streeft naar de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Gezonde lucht is van levensbelang.”

Stientje van Veldhoven. - Foto: ANP

Europese grenswaarden

Het NSL heeft als doel overal te voldoen aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof. Uit de rapportage voor 2017 blijkt dat in veruit het grootste deel van Nederland de concentraties onder deze normen liggen, met uitzondering van sommige veehouderijgebieden en langs drukke straten in 7 steden.

Het aangepaste plan zal op 27 maart in consultatie gaan. Iedereen mag tot en met 7 mei reageren op de voorstellen.