Wetenschappers: neonics en fipronil onnodig

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met neonicotinoïden (neonics) en het middel fipronil is onnodig. Er zijn genoeg alternatieven en het positieve effect op de opbrengst van gewassen is veel minder dan meestal aangenomen.

Dat zegt een groep internationale wetenschappers, waaronder de Nederlander Maarten Bijleveld van Lexmond, in een literatuurstudie over de effecten van de neonics. Op basis van 200 studies die sinds 2014 zijn verschenen over de omstreden bestanddelen stellen de wetenschappers dat alternatieven zoals biologische bestrijding, veredeling van gewassen en verzekeringen tegen oogstschade vaak nog goedkoper zijn ook.

Baecke zet vraagtekens bij uitkomsten onderzoek

Joris Baecke, portefeuillehouder plantgezondheid binnen LTO Nederland, benadrukt dat LTO niet tegen alternatieven is voor de huidige middelen: “Dat is een belangrijk onderdeel van ons plan Ambitie Plantgezondheid 2030 en zijn we hard mee bezig”. Hij zet echter grote vraagtekens bij de uitkomsten van het onderzoek en waar dat op gebaseerd is. “Werkzaamheid en effectiviteit van alternatieven is vaak niet gelijk of slechter en ook de milieubelasting is per saldo niet perse lager. En als het waar zou zijn dat er door verdeling al alternatieven zouden zijn dan waren ze niet aan te slepen. Telers zijn daar continu mee bezig.”

Verzekering zou te duur worden

Baecke wijst ook op het nu al geldende verbod op het gebruik van middelen met neonics in gewassen die aantrekkelijk zijn voor bijen. “Daarbij gaat het om gewassen als koolzaad en mais”, aldus Baecke. Verzekering tegen schade zoals in het onderzoek geschetst op basis van een voorbeeld in Italië zijn volgens hem ook geen alternatief voor de Nederlandse situatie: “De premie per hectare zou simpelweg veel te hoog worden.”