Wereldwijde veevoerproductie 2,6% gestegen

De wereldwijde veevoerproductie steeg in 2017 met bijna 2,6% ten opzichte van het jaar ervoor. De totale productie kwam daarmee uit op 1,07 miljard ton. Dat blijkt uit de jaarlijkse Global Feed Survey van Alltech, een Amerikaanse producent van diervoeders.

Er zat afgelopen jaar groei in de hoeveelheid voer voor alle diersectoren, behalve voor het vleesvee. Wereldwijd was daar een lichte daling van 1% te zien, terwijl de varkensvoerproductie bijvoorbeeld steeg met 6%.

Productiegroei van 13%

De afgelopen vijf jaar was de productiegroei in totaal 13%, wat volgens het rapport vooral komt door meer consumptie van vlees, melk en eieren. In Europa steeg de productie de afgelopen vijf jaar met 28%. De grootste stijger in de afgelopen vijf jaar was Afrika, met een stijging van 29%.

Europa en Azië-Oceanië waren het snelst groeiend in de voerproductie, met elk een stijging van 3% ten opzichte van 2016. In Europa steeg de productie naar 267,1 miljoen ton. De stijging in Europa kwam vooral door de groei in de productie voor varkens en vleeskuikens. Europa is daarnaast de grootste producent van voer voor gezelschapsdieren met een aandeel van meer dan een derde van het wereldtotaal. Frankrijk staat hierin op nummer 1 met 24% van de productie van het voer in Europa, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 14%.

Minder veevoerproductie in Nederland

Volgens de cijfers is de productie in Nederland iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Er was een lichte daling van 14.500 naar 14.125 ton.

De cijfers zijn gebaseerd op een analyse van 31.000 voerfabrikanten verdeeld over 144 landen. Bij de cijfers inbegrepen zijn ook de productie voor huisdieren en paarden. Alltech voerde de analyse voor de zevende keer uit dit jaar.