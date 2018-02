Veel onrust over vleesafspraken met Mercosur

In belangrijke rundvlees-producerende landen als Frankrijk en Ierland zijn de boerenorganisaties woedend dat de EU het plafond voor de invoer van vlees uit Zuid-Amerika hoger wil leggen bij de onderhandelingen over een handelsakkoord met Mercosur.

De Irish Farmers Association stelt dat de EU de rundvleessector ‘in de uitverkoop doet’ en eist van landbouwcommissaris Hogan dat hij ‘keihard roept dat dit moet stoppen’.

Weerstand bij EU-landen

EU-handelscommissaris Malmström wil de Mercosur-landen toezeggen dat ze na afsluiting van een handelsakkoord niet 70.000 maar 99.000 ton rundvlees per jaar tegen een lage importheffing naar de EU mogen verschepen. Het aanbod is verhoogd nadat de Mercosur-landen een eerder voorstel hebben afgewezen. De berichten zijn niet officieel door Brussel bevestigd, maar roepen toch veel weerstand op bij minstens tien EU-landen. Landbouwchef Hogan heeft inmiddels wel gesteld ‘dat we toch zeker minstens 70.000 ton zullen moeten bieden.’ ‘’Het is nu aan de Mercosur landen om te beslissen wat ze tegenover die concessie op landbouwgebied willen zetten.”

Uitverkoop rundvleessector

Voorzitter Angus Woods van de sectie veehouderij bij de Irish Farmers Association is echter woedend: ‘’Malmström is bereid om meer en meer van onze rundveehouderij op te offeren om zo veel mogelijk binnen te halen voor het grote bedrijfsleven en de auto-industrie. Het is schandalig dat een EU-commissaris maar door kan bulldozeren over de handel ten koste van de belangen van de Europese burger. Hogan en onze eigen minister Creed moeten in opstand komen tegen de uitverkoop van de rundvleessector door Malmstrom.”

Tienduizenden banen

Ook de Franse bond van rundveehouders FNB protesteert. De bond wijst er op dat de invoer van Zuid-Amerikaanse vlees volgens het instituut voor de veeteelt tienduizenden Franse banen kan kosten en ook vele honderden rundveehouders de nek om zal draaien. ‘’Hoe ver is president Macron bereid te gaan met het opofferen van onze rundveehouderij om een handelsakkoord te bereiken? Wat zijn hier de rode lijnen?’ zegt voorzitter Bruno Dufayet dan ook. Hij reageert daarmee mede op een uitspraak van minister van landbouw Stéphane Travert ‘dat Frankrijk zeker niet verder zal gaan dan de 70.000 ton die eerst op tafel lag.’ Dufayet: ‘“Die rode lijn wordt al een paar dagen later overschreden. Dat is des te ernstiger voor de consument want bij Zuid-Amerikaans vlees heb je geen enkele garantie dat het veilig is voor de volksgezondheid.”