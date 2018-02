Studie: Rift Valley Fever-virus heeft ruim baan in Nederland

Als Rift Valley Fever in Nederland komt, kan de muggensoort die hier het meest voorkomt dit virus heel makkelijk verspreiden.

Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research. In eerder onderzoek werd al aangetoond dat Nederlandse lammeren erg vatbaar zijn voor dit virus.

De onderzoeksinstelling heeft 2 routes van verspreiding onderzocht. Zo is er virus toegevoegd aan bloed. De muggen waren in staat het virus op te nemen en te vermeerderen.

Het overbrengen van virus van lam naar mug blijkt ook heel goed mogelijk

Daarnaast is onderzocht of de muggen besmet kunnen raken tijdens het voeden op lammeren die opzettelijk met het Rift Valley Fever virus zijn geïnfecteerd. Het overbrengen van virus van lam naar mug blijkt ook heel goed mogelijk, maar daarbij moet de hoeveelheid virus in het bloed van het lam wel maximaal zijn.

Vermeerdering Rift Valley-virus in de huid

De onderzoekers stelden ook vast dat vermeerdering van het virus in de huid voorkomt. Waarschijnlijk komt dat door de ontstekingsreactie van het dier op de muggenbeet. Dat laatste wordt dit jaar nog nader onderzocht.

Rift Valley Fever is een van de gevaarlijkste bunyavirussen, dat door insecten wordt verspreid, in dit geval muggen, vooral van de soorten Aedes en Culex. Deze komen zowel in Afrika, Amerika als in Europa voor.

Ernstig zieke runderen, schapen en geiten

Het virus veroorzaakt vooral ernstige ziekte in runderen, schapen en geiten. In volwassen dieren leidt een infectie in 10%-20% van de gevallen tot de dood. In jonge dieren loopt het overlijdenspercentage tot tegen de 100%. Daarnaast veroorzaakt het virus in drachtige dieren massaal abortus.

Het virus komt op dit moment vooral voor op het Afrikaanse continent en het Arabisch Schiereiland.