Schouten: vervolgonderzoek vee en volksgezondheid nodig

Ministers Schouten van landbouw en Bruno Bruins voor Medische Zorg willen nog niet reageren op rapport Gezondheidsraad over het effect van de veehouderij op de volksgezondheid.

Ze komen over 3 maanden met een officiële reactie. “Het rapport geeft aan dat er een statisch verband is tussen longonstekingen en geitenhouderijen, maar om aan te tonen of er een causaal verband is, moet verder onderzoek worden gedaan”, zegt Bruins tijdens een debat in de Tweede Kamer. “Definitieve conclusies trekken is op dit moment nog prematuur”, zegt Minister Schouten. Ze geeft aan dat het vervolgonderzoek veel tijd in beslag neemt en pas in 2020 zal worden afgerond. Als deelonderzoeken eerder worden afgerond, zullen de resultaten hiervan eerder openbaar worden gemaakt.

Begrip tussen boeren en burgers

VVD en D66 vragen de minister om in de tussentijd het wederzijds begrip tussen boeren en burgers in de veedichte gebieden te verbeteren, bijvoorbeeld door een maatschappelijke dialoog. “Er is veel meer aan de hand. Mensen zijn ongerust, de relatie tussen boeren en burgers moet fundamenteel verbeteren, dat kan niet met technische maatregelen”, vindt Kamerlid Tjeerd de Groot.

Schouten reageert dat ze vindt dat de regionale overheden deze problematiek goed oppakken en dat ze best bereid is om te faciliteren als hierom wordt gevraagd.

Geen fonds voor Q-koortspatiënten

Tijdens het debat vroegen GroenLinks en SP om een structureel fonds in te stellen voor Q-koortspatiënten of voor zoönosen. Minister Bruins wil daar niet aan. “De extra steun aan Q-support die we hebben afgesproken in het regeerakkoord, is een uitzondering, omdat er sprake was van een zeer uitzonderlijke situatie”, aldus Bruins. Een structurele vergoeding ziet hij niet zitten en hij verwijst daarbij naar de rechtbankuitspraak, die oordeelde dat de overheid geen verwijt valt te maken.