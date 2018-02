Rekenkamer onderzoekt chemisch gevaar in voedsel

De Europese Rekenkamer onderzoekt of het Europese voedselbeleid wel voldoende voedselveiligheid waarborgt. Controleurs gaan na of de consument daadwerkelijk wordt gevrijwaard van chemische gevaren in voedingsmiddelen.

De Europese Rekenkamer zegt dat voedselveiligheid in gevaar kan worden gebracht door drie soorten risico’s: fysieke, biologische en chemische. De controle is gericht op het systeem voor chemische gevaren – giftige stoffen die van nature in het voedsel voorkomen of daaraan worden toegevoegd bij de productie of het verwerkingsproces.

“Het waarborgen van de veiligheid van het voedsel dat wij consumeren is een van de belangrijkste doelstellingen van de EU”, aldus Janusz Wojciechowski, het lid van de Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Deze controle moet de consument helpen om beter te begrijpen hoe het voedselveiligheidsmodel van de EU werkt en bijdragen in het vertrouwen van de consument in het voedselveiligheidsbeleid van de EU.”