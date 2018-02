Rabo: frauderende boer desnoods krediet ontnemen

Boeren die het niet zo nauw nemen met de regels moeten aangepakt worden. Dat zei Rabobank-bestuursvoorzitter Wiebe Draijer tijdens de presentatie van de jaarcijfers 2017. De bank dreigt frauderende boeren desnoods hun kredieten te ontnemen.

Draijer deed deze uitspraak op de Meentboerderij, een melkveebedrijf in Hilversum waar de Rabobank-directie was neergestreken om de jaarcijfers toe te lichten. Draijer noemde als voorbeelden de recente I&R-affaire, de mestfraude en fipronil-affaire die de agrarische sector raken.

Draijer gaat voor een krachtdadige aanpak. “Als uit het onderzoek blijkt dat boeren daadwerkelijk frauderen, dan is dat volstrekt ongepast en moeten er maatregelen genomen worden.”

Als daar klanten van Rabobank onder zitten, ziet die bank het als grote speler in de agrarische sector als zijn verantwoordelijkheid om met ze in gesprek te gaan om dergelijke activiteiten in de toekomst uit te bannen. “Als er na zo’n gesprek geen verbetering zou komen, zullen we onze dienstverlening aan een frauderende boer terugschroeven. We kunnen hem niet de bankrekening ontnemen, maar wel andere zaken, zoals kredieten terugschroeven. Het wordt tijd dat Nederlandse boeren beseffen dat de sector met alle energie moet inzetten op duurzaamheid. Daar passen dergelijke frauduleuze handelingen niet in. Boeren hebben de waardering van hun omgeving nodig om hun bedrijf te kunnen uitoefenen”, aldus Draijer.

“De sector moet een verandering doormaken, meer groen, gezond en duurzaam. Een goede verbinding met de maatschappij is noodzakelijk. Boeren hebben legitimatie nodig om te kunnen ondernemen. Bij dergelijke vormen van fraude wordt die legitimatie ondermijnd.”

Volgens Draijer wacht de bank de onderzoek naar de mogelijke I&R-fraude af en zal daarna actie ondernemen.