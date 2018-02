RVO.nl bereidt zich voor op nieuwe perceelkaarten

Uitvoeringsorganisatie RVO.nl is bezig met voorbereidingen voor een nieuw systeem voor de registratie van percelen.

Het gaat om de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dat is een gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. De kaart geeft op eenduidige wijze de ligging aan van alle fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw) percelen volgens RVO.nl. In de loop van 2018 volgt meer informatie. Volgens ingewijden heeft het geen gevolgen voor de Gecombineerde Opgave 2018 en de bijbehorende opgave van percelen.

Topografische grenzen

De kaart maakt duidelijk hoe de topografische grenzen in Nederland lopen, en daarmee ook de grenzen van de landbouwpercelen. RVO.nl is bezig met het voorbereiden op het gebruik van de BGT in de perceelsregistratie. De huidige topografische grenzen (referentiepercelen) gaat RVO.nl baseren op de BGT. Samen met de sector onderzoekt RVO.nl in de komende maanden hoe de BGT op een verantwoorde manier gebruikt kan worden.

RVO.nl is verantwoordelijk voor de landbouwpercelen

Gemeenten, provincies en waterschappen beheren de BGT samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. Ieder van deze organisaties is verantwoordelijk voor een specifiek deel van de digitale kaart. RVO.nl is verantwoordelijk voor de landbouwpercelen.