Provincie Brabant verlengt aanpak lege stallen

Brabantse boeren kunnen opnieuw terecht bij de provincie voor hulp bij de aanpak van lege stallen.

Staleigenaren kunnen met provinciale subsidie kennis en kunde inhuren bij de beslissing om stallen te slopen of een herbestemming te vinden. De provincie heeft er € 350.000 voor uitgetrokken.

72 staleigenaren vroegen al subsidie aan

De nieuwe regeling (VABimpuls) gaat per 1 maart open. In de afgelopen maanden zijn via dezelfde regeling al 54 ondernemers geholpen. Tussen oktober vorig jaar en januari dit jaar hebben 72 staleigenaren subsidie aangevraagd.

Regeling mogelijk uitgebreid

De regeling geldt alleen voor lege stallen en schuren waar geen agrarische activiteiten meer plaatsvinden. De provincie onderzoekt de mogelijkheid om de regeling op korte termijn uit te breiden voor agrariërs die hebben besloten te stoppen met hun bedrijfsvoering, maar nog niet gestopt zijn.

Volgens gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte en Financiën) is de omvang en impact van de leegstandsproblematiek in het buitengebied heel groot. Hij wil zo veel mogelijk met gemeenten samenwerken om de leegstand aan te pakken.