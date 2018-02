Prijs hectare grasland keldert met € 4.000

De waarde van een hectare grasland is afgelopen maand fors gedaald.

Dit blijkt uit maandcijfers van het Kadaster.

In december bracht een hectare grasland gemiddeld € 57.000 op. Afgelopen maand noteerde het Kadaster een gemiddelde van € 53.000 per hectare.

Bouwland werd in dezelfde periode wel duurder. In de laatste maand van 2017 lag de gemiddelde prijs op bijna € 62.000 per hectare. In januari dit jaar is de gemiddelde prijs ruim € 67.500 per hectare.

Landelijk veranderde de gemiddelde grondprijs nauwelijks. In december 2017 en januari 2018 lag het gemiddelde op € 59.000 per hectare.

Maandcijfers met weinig transacties

Een opmerking over deze maandcijfers is wel op zijn plaats, want incidenteel kan er een sterke fluctuatie in de gemiddelde grondprijzen optreden, aldus het Kadaster. “Deze fluctuaties ontstaan wanneer een perceel met een grote oppervlakte en een hoge of juist lage prijs wordt verhandeld. In veel gevallen betreffen dit percelen in bijvoorbeeld Flevoland, waar het prijspeil rond de € 100.000 per hectare ligt.”

‘Extra voorzichtigheid door de dalende melkprijs’

Generieke korting fosfaatrechten

Hans Peters, voorzitter sectie Agrarisch Vastgoed van brancheorganisatie VBO Makelaar heeft een verklaring voor de prijsdaling van grasland. “Binnen de prijzen van grasland zitten landelijk sowieso al grote verschillen, dus afhankelijk van de locaties van de transacties kunnen hier al fluctuaties door ontstaan. Daarnaast leidt de generieke korting op de fosfaatrechten bij een groep melkveebedrijven tot een situatie dat er geen of minder extra grond benodigd is. Temeer ook met de dalende melkprijs van de afgelopen maanden, zie je dat extra voorzichtigheid ingebouwd wordt. Dit zal ook bijdragen aan een lagere grondhonger. Ook het ‘fiscaal verwerken’ van de aankoop van de toekomstige fosfaatrechten bij transacties uit 2017 zal een vertekend beeld geven van de werkelijke grondwaarde.”

Peters benadrukt ook dat aktepasseringen vaak pas maanden later plaatsvinden dan dat de daadwerkelijke voorlopige koopovereenkomst getekend is.