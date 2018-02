Overijssel: geen bouwstop geitenhouderij

Het provinciebestuur van Overijssel blijft tegen maatregelen die de geitenhouderij beperken, zoals een bouwstop.

Dat schrijven de Overijsselse Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS), in een brief met de resultaten van een gezondheidsonderzoek van de GGD. Daaruit blijkt dat de geitenhouderij in Overijssel goed is voor 377 vermijdbare gevallen van longontsteking per jaar, ofwel 2,2% van het totale aantal gevallen van deze ziekte in Overijssel.

Overijssel wil landelijk onderzoek afwachten

“Het treffen van maatregelen gericht op het tegengaan van de groei in deze sector is een vergaande en diep in de bedrijfsvoering ingrijpende aangelegenheid. Het neemt het (berekende) risico ook niet weg”, aldus GS in de brief. Het college wil eerst het landelijke onderzoek afwachten dat minister Schouten heeft ingezet, waarvan de resultaten in 2020 worden verwacht.

Overijssel volgt daarmee niet de lijn van Brabant en Gelderland, maar wel die van Limburg en Utrecht, zo verduidelijkt de woordvoerder van GS.

Omwonenden hebben 23% meer kans op ziekte

Op basis van de landbouwtelling 2015 heeft de GGD in Overijssel 56 bedrijven in kaart gebracht met meer dan 50 geiten. Binnen een afstand van 2 kilometer van deze bedrijven wonen 111.361 mensen, ongeveer 10% van de bevolking. Deze hebben een 22,9% hogere kans op de ziekte. Het aantal geschatte vermijdbare gevallen van longontsteking per jaar in deze groep wordt becijferd op 377. Omgerekend betekent dit dat 2,2% van alle gevallen van longontsteking in Overijssel in verband kunnen worden gebracht met geitenhouderij. Provincie en GGD benadrukken wel dat de oorzaak van de verhoogde kans op longontsteking voor mensen in de buurt van geitenhouderijen onbekend is.

Gelderland: ‘600 vermijdbare gevallen van longontsteking’

In Gelderland werd in eerder onderzoek het aantal extra gevallen van longontsteking becijferd op 600, bij ruim 100 geitenbedrijven waar 225.000 mensen omheen wonen.