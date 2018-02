Over de grens gaan loont voor familiebedrijven

Mensen van buiten de familie lijken van groot belang voor familiebedrijven die internationaal actief willen zijn. Hoe groter de invloed van niet-familieleden op de strategie van zo’n bedrijf, hoe beter het in het buitenland presteert en hoe meer buitenlandse omzet het maakt.

Dat is de belangrijkste conclusies uit het rapport Grenzen verleggen, een studie van het Erasmus Centre for Family Business (ECFB), BDO Accountants & Adviseurs en de Rabobank.

Meer gezinsbedrijven dan gedacht actief in buitenland

In dit onderzoeksrapport wordt gekeken naar de manier waarop familiebedrijven internationaliseren.

Familiebedrijven blijken veel actiever in het buitenland dan algemeen gedacht, concluderen de onderzoekers. Meer dan 60% van de circa 270.000 Nederlandse familiebedrijven exporteert naar het buitenland; 70% investeert internationaal of heeft buiten de grenzen een financieel belang. Bijna 60% heeft zelfs een of meer dochterondernemingen in het buitenland.

Over de grens gaan blijkt financieel ook interessant. Internationaal opererende familiebedrijven boeken gemiddeld een brutomarge van 7,9% op hun omzet, tegen 4,8% bij familiebedrijven die alleen in eigen land zakendoen.

Openstaan voor buitenstaanders

In welke mate familiebedrijven inzetten op internationalisering hangt onder meer af van de mate van grip die familieleden graag op het bedrijf houden. “Bedrijven die ervoor openstaan om een aandeelhouder of bestuurder met expertise van buiten de familie te betrekken bij de strategie, zijn doorgaans meer internationaal actief dan concurrenten waar dat niet gebeurt,” stelt Joost Vat, partner bij BDO en specialist op het gebied van familiebedrijven.

Ook de cultuur in het thuisland speelt volgens Vat mee: hoe groter het vertrouwen in buitenlanders, hoe eerder familiebedrijven geneigd zijn de grens over te gaan.