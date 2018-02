Onderzoek naar systeemfout bij I&R-melding

Mogelijke technische gebreken tussen managementsystemen en het systeem voor identificatie en registratie voor runderen zijn onderwerp van onderzoek voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dat meldt het ministerie desgevraagd.

Naar aanleiding van het onderzoek naar onregelmatigheden bij identificatie en registratie van runderen laten verschillende melkveehouders weten dat meldingen via hun eigen managementsysteem of via Rendac niet juist in het I&R-systeem zijn terechtgekomen. Mogelijk is daar sprake van technische onvolkomenheden. Het ministerie kent die signalen en doet daar onderzoek naar.

Het onderzoek bij ongeveer 2.000 geblokkeerde bedrijven richt zich op onregelmatigheden in de I&R-registraties. Of daarbij ook sprake is van ontduiking van het fosfaatreductieplan moet later blijken. Het ministerie meldt dat inmiddels 47 processen-verbaal zijn opgemaakt. Daarbij zitten de 45 bedrijven die op 22 januari al geverbaliseerd zijn. In totaal zijn zeker 150 inspecties gedaan. Het ministerie overlegt met het openbaar ministerie over de verdere afhandeling van de processen-verbaal.

Focus op gebreken in I&R-systeem

De focus van het onderzoek ligt inmiddels op onregelmatigheden in het I&R-systeem. Pas in tweede instantie richt het ministerie zich op gevolgen voor het fosfaatreductieplan, waarmee het onderzoek aanvankelijk begon. Boeren die niet langer geblokkeerd zijn omdat ze de fouten hebben hersteld, moeten nog wel rekening houden met een nacalculatie voor het fosfaatreductieplan en met mogelijke gevolgen voor de GLB-inkomenssteun.

Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen bij het ministerie bekend dat de problemen rond de I&R in de melkveehouderij effecten heeft op de handel of export.