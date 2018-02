Omstreden bijvoeracties voor grazers Oostvaardersplassen

Boeren stellen balen hooi beschikbaar om dieren in de Oostvaardersplassen bij te voeren in de koude wintermaanden. Staatsbosbeheer is niet blij met deze acties.

Een jaarlijks terugkerend beeld: aan het eind van de winter zijn de heckrunderen, konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen aan het eind van hun wintervoorraad; dieren in het natuurgebied zien er ‘uitgemergeld uit’.

Op social media trekken boeren een parallel met hun eigen bedrijf: zij zijn verantwoordelijk voor hun dieren, maar in hun ogen worden de dieren in de Oostvaardersplassen aan hun lot overgelaten. Er zijn verschillende oproepen gedaan om hooi te leveren of dit in de omgeving op te kunnen slaan.

Tekst gaat verder onder de tweets



Bijvoeren geen goed idee

Staatsbosbeheer vindt het geen goed idee om de dieren bij te voeren. “De dieren staan nu in ‘winterstand’, ze gaan zuinig om met energie”, vertelt een woordvoerder. “Als er nu ineens meer voedsel beschikbaar is, gaat het bioritme zich klaarmaken voor voortplanting.”

Het probleem wordt vooral uitgesteld, de voedseldruk op de populatie is volgende winter nog groter. “De aanwezigheid van voedsel bepaalt welke en hoeveel dieren overleven, dat is een natuurlijk proces.”

Emoties

Staatsbosbeheer merkt dat de discussie veel emoties losmaakt bij het publiek. Zaterdag heeft een boswachter aangifte gedaan wegens een bedreiging aan zijn adres.

Een bestaande petitie van Stichting Welzijn Grote Grazers is dit weekend ruim 3.000 keer ondertekend, waarmee de teller op maandagmiddag op zo’n 5.700 ondertekeningen stond.

De stichting wil dat de populatie in de Oostvaardersplassen wordt ingeperkt in het nieuw te maken beleid van de provincie Flevoland. Hierover komt eind maart wellicht duidelijkheid, dan komt commissie Van Geel met een advies over een nieuw beleidskader over de invulling van dit Natura 2000-gebied.

Afschot

Formeel zijn de grazers wilde dieren; er is geen sprake van een eigenaar. Vanuit humaan oogpunt worden dieren die naar verwachting de winter niet zullen overleven, afgeschoten door een team van boswachters. Deze winter zijn al 700 dieren afgeschoten, vorige winter waren het er 813.

Er leven zo’n 5.200 dieren in het voornamelijk moerassige gebied van 6.000 hectare. Naast deze grazers leven er vooral vogels in de Oostvaardersplassen.