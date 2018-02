Nieuwe impuls voor vrijwillige kavelruil

Een nieuwe impuls geven aan vrijwillige kavelruil in Flevoland. Met dat doel hebben Countus accountants en adviseurs en VSO Makelaars en taxateurs een speciale stichting Boerenkavelruil opgericht.

Het is in feite een doorstart van de vroegere stichting kavelruil, die gesubsidieerd werd door de provincie. Volgens beide organisaties is er grote behoefte aan grond en hebben veel boeren percelen op afstand. De laatste vrijwillige kavelruil in de provincie dateert van 2015, aldus Dijan Bruins, regiodirecteur van Countus.

Bedoeling is voor de zomer een inventarisatieronde te doen, zodat dit najaar de eerste kavelruilen kunnen plaatsvinden. De aanloopkosten zijn voor rekening van Countus en VSO. De kosten voor de deelnemende boeren worden naar schatting € 350 à € 500 per hectare, aldus Bruins. Zowel eigen grond als grond in verpachte staat kan meedoen.

Geen overdrachtsbelasting

Bij vrijwillige kavelruil is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Daarbij gelden geen nadere voorwaarden, zoals een volgtermijn van 10 jaar waarin de grond in gebruik moet blijven bij een agrarisch bedrijf. Die termijn geldt wel bij normale agrarische grondoverdrachten die vrijgesteld zijn van overdrachtsbelasting.