Nedap ziet bedrijfsresultaat 31% groeien

Het bedrijfsresultaat van Nedap is in 2017 met 31% gegroeid naar € 15,9 miljoen. Dat maakte het bedrijf bekend bij de presentatie van de jaarcijfers.

De opbrengsten van het bedrijf, dat onder andere veehouderijmanagementsystemen maakt, stegen in 2017 met 12% naar € 182,2 miljoen. De cijfers kregen een flinke boost door een boekwinst op de verkoop van beveiligingsdochter Nsecure. Dat leverde eenmalig bijna € 18 miljoen op.

Nedap verwacht verdere groei

De marktgroep gericht op het automatiseren van veehouderijprocessen realiseerde in 2017 een opbrengstgroei. “Sneller dan verwacht zorgden hogere melkprijzen voor herstel van de opbrengsten binnen de melkveehouderij. Door vertraging in de bouw is een aantal grote projecten in de varkenshouderij vooruitgeschoven”, schrijft Nedap. Het bedrijf kreeg fors meer bestellingen vanuit deze sector, maar de opbrengsten bleven door uitstel van projecten stabiel. Nedap verwacht op veehouderijgebied, maar ook in de andere marktsegmenten in 2018, verdere groei van opbrengsten.