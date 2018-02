Mogelijk meer middelen beschikbaar voor geiten

Voor geiten komen mogelijk op redelijk korte termijn meer diergeneesmiddelen beschikbaar.

Dat blijkt tijdens een debat in de Tweede Kamer. Volgens de huidige regelgeving is er in Nederland een beperkt aantal diergeneesmiddelen beschikbaar voor geiten. Volgens de cascaderegeling mogen andere diergeneesmiddelen die zijn toegelaten bij andere diersoorten, wel worden gebruikt, maar hiervoor gelden langere wachttijden. ChristenUnie, CDA en VVD vroegen de minister de regeling daarom te versoepelen.

Nieuwe Europese Diergeneesmiddelenverordening

In de nieuwe Europese Diergeneesmiddelenverordening wordt het mogelijk om in Nederland middelen te gebruiken die in andere lidstaten zijn toegelaten, met bijbehorende wachttijden. Dit biedt meer mogelijkheden. “Naar verwachting zullen het Europees Parlement en de Europese Raad dit jaar tot een akkoord komen over de verordening. Dan gaat deze 2022 in”, legt minister Carola Schouten van landbouw uit. Ze wil wel kijken of om deze verruiming eerder in de praktijk kan worden gebracht, zodat er al eerder extra geneesmiddelen voor geiten gebruikt kunnen worden.