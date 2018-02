Landbouwexport EU naar record in 2017

Vorig jaar was een recordjaar voor de Europese landbouwexport. De waarde van de agri-food-export in 2017 liep op tot € 137,9 miljard. Dat is een stijging van 5,1% ten opzichte van 2016.

Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. De grootste absolute toenames werden gerealiseerd in export naar de Verenigde Staten (+ € 1,22 miljard, +6%), Rusland (+€ 892 miljard, +16%) en Aziatische markten, waaronder Japan (+€ 645 miljoen, +11%). De export volumes naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten bleven dalen, vooral vanwege minder export van granen. De export naar Saoedi-Arabië nam bijvoorbeeld met € 532 miljoen af, een daling van 12%. Melkpoeder en wijn succesvolste exportproducten Vooral de export van wijn, melkpoeder en babyvoeding deden het goed in 2017. De export van melkpoeder steeg met een waarde van € 926 miljoen en ging dus 26% omhoog. Daarentegen deed de export van tarwe en andere granen het minder goed met een daling van respectievelijk 27,5% en 13,5%. Daarnaast werd minder varkensvlees geëxporteerd het afgelopen jaar. Import stijgt minder hard dan export Ook de import steeg in 2017, al was de toename (4,5% ten opzichte van 2016) minder hard dan de export. Dat zorgde voor ook een record op de handelsbalans met een plus van € 20,5 miljard, dat een groei van 9% laat zien over het afgelopen jaar.