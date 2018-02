Kritiek op functioneren van AgriFood Capital

AgriFood Capital, de organisatie van het agrarische samenwerkingsverband in het noordoosten van Brabant, is ondoorzichtig.

Bij de zeventien deelnemende gemeenten ligt nog te veel focus op eigenbelang en het ‘terughalen van de financiële bijdrage die is geleverd’. Dat staat in een Tussenevaluatie publieke samenwerking in Noordoost Brabant over AgriFood Capital in opdracht van de bestuurlijke regiegroep, die werd uitgevoerd door ambtelijke contactpersonen.

Conclusie is dat de centrale boodschap te ingewikkeld is en dat er te veel vage informatie naar buiten wordt gebracht, aldus de evaluatie.

Topregio voor agrarische en voedselproducten

AgriFood Capital ging op 1 januari 2015 formeel van start met als doel het noordoosten van Brabant nationaal en internationaal op de kaart te zetten als topregio voor agrarische en voedselproducten. Dat doel is bij lange na nog niet bereikt, stellen de opstellers van de evaluatie. Binnen AgriFood Capital werken de waterschappen Aa en Maas, de Dommel, onderwijsinstellingen, ondernemers en de gemeenten Den Bosch, Oss, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Cuijk, Sint Anthonis, Boxmeer, Boekel, Uden, Bernheze, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Heusden, Vught, Haaren en Boxtel met elkaar samen.