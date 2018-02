Al € 48.000 opgehaald voor koe Hermien en Zus

De ‘cowfundingactie’ van de Partij voor de Dieren (PvdD) om koe Hermien en een tweede koe – die de naam Zus heeft gekregen – heeft in korte tijd maar liefst € 48.000 opgeleverd.

De beide koeien waren ontsnapt toen ze op transport naar de slachterij zouden gaan. Een van de koeien zwerft sindsdien in de bossen rond Lettele. De andere werd alsnog gevangen en staat bij de veehandelaar. De ontsnapping zorgde voor veel publiciteit en zette de PvdD ertoe aan een inzamelingsactie te starten om de beide koeien te redden van de slacht.

Koeienrusthuis De Leemweg

Volgens PvdD Tweede Kamerlid Esther Ouwehand is er met die € 48.000 nu voldoende geld beschikbaar om beide koeien onder te brengen op koeienrusthuis De Leemweg in Oldeberkoop. “We zijn heel blij met alle positieve reactie op onze cowfundingactie. Met dit geld hebben we voldoende voor een ‘levensloopregeling’.”

Hoeveel geld er neergeteld wordt voor de koeien wordt niet bekend gemaakt

Overeenkomst met boer

De PvdD heeft een overeenkomst met de eigenaren van de koeien – een boer en een veehandelaar – gesloten over de aankoop. Hoeveel geld er neergeteld wordt voor de koeien wordt niet bekend gemaakt, aldus Ouwehand. “Dat hebben we afgesproken met de boer en de veehandelaar.”

Extra geld naar koeienrusthuis

Ook geld dat nu nog wordt overgemaakt wordt gebruikt voor het rusthuis, zegt Ouwehand. “Die kunnen dat geld goed gebruiken.” Hoeveel mensen hebben bijgedragen aan die € 48.000 kon Ouwehand niet zeggen.

Vangpoging over aantal weken

Over een aantal weken wordt gepoogd de in de bossen rondstruinende koe te lokken door een kudde koeien vlakbij het bos te plaatsen. De verwachting is dat het dier zich dan bij de kudde zal aansluiten.