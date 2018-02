Jaar celstraf voor foeragehandelaar Lentjes

Foerage- en mesthandelaar Niels Lentjes is donderdag door het Hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.

Hiermee zit het Hof min of meer op een lijn met een eerdere uitspraak van de rechtbank Arnhem in 2014 die Lentjes voor de foeragezwendel tot een jaar gevangenisstraf veroordeelde.

Ernst van de zaak groot

Voor het Hof was het duidelijk dat de ernst van de zaak zo groot was dat een onvoorwaardelijke straf op zijn plaats is. Het voorstel van de advocaat van Lentjes om een voorwaardelijk straf uit te spreken in combinatie met een taakstraf wijst het Hof daarom af.

Volgens het Hof is bewezen dat Lentjes er een gewoonte van maakte goederen te kopen zonder daar voor te betalen. Hiermee heeft hij het vertrouwen geschaad van de mensen die dachten met een bonafide ondernemer te maken te hebben. Dat gegeven acht het Hof zo ernstig dat een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf dient te worden opgelegd.

Verplichte reclassering

Omdat Lentjes relatief jong is (24) en hij een vrij beperkt strafblad heeft, vindt het Hof het echter wel gepast om een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen. Wel wordt aan de voorwaardelijke straf van vijf maanden een verplichte reclassering verbonden.

Het rapport dat forensisch maatschappelijk werker Ton Koot heeft opgesteld over Lentjes, heeft het Hof tot deze reclasseringsvoorwaarde gebracht. Met het reclasseringstraject hoopt het Hof dat Lentjes niet opnieuw in de fout gaat.