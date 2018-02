Groningse boeren protesteren vastberaden tegen gaswinning

Toeterend en bijna een uur later dan gepland kwamen 28 trekkers het Malieveld oprijden. Ruim 60 Groningse boeren waren, met en zonder trekker, naar Den Haag gekomen om te protesteren tegen de aanhoudende problematiek rondom de gaswinning in Groningen.

Donderdagochtend werden de laatste trekkers op diepladers gezet. De stoet van elf vrachtwagens en drie bussen vol Groningers vertrok rond het middaguur uit de stad Groningen. De planning was om circa 15.00 uur op het Malieveld in Den Haag te arriveren, maar dat liep iets anders.

Groningse boeren maken zich klaar om met de trekker naar Den Haag te gaan. - Foto: ANP

Trekkers mogen niet de stad in

Rond 14.00 uur maakte de burgemeester van Den Haag, Paulien Krikke, bekend dat de boeren de stad niet in mochten. De burgemeester zei de openbare orde en veiligheid niet te kunnen waarborgen.

Boerin Margreet Kadijk zat in de bus en was vastberaden om de demonstratie alsnog door te zetten. “We zijn al drie uur onderweg, we laten ons niet zomaar tegenhouden. Desnoods laden we de trekkers middenop de snelweg af.”

Politie begeleidt actievoerende boeren

Zover kwam het niet. De colonne werd om 15.00 uur van de snelweg geleid, naar het ADO-stadion. Daar werd door de aanwezige politie-eenheden overlegd. Melkveehouder Pieter Dekens weet te vertellen dat de Groninger politie die met de stoet meereed, de Haagse politie heeft weten te overtuigen om de boeren de stad in te laten. “Wij zijn nooit van plan geweest om stennis te schoppen, als we dat wilden hadden we de ploeg meegenomen en had ik het Malieveld omgekeerd.”

Uiteindelijk kwamen de vrachtwagens met trekkers een uur later, luid toeterend, het Malieveld opgereden. Uit de bussen kwamen zo’n 60 Groningers. Ze werden opgewacht door politici en sympathisanten uit het hele land.

Tekst gaat verder onder de Twitter-video

Twee trekkers mogen mee naar Binnenhof

De plannen om met een stoet van de aanwezige 28 trekkers naar het Binnenhof te rijden, ging niet door. Na nogmaals met de politie te overleggen werd er besloten dat twee trekkers de Groningers naar het Binnenhof zouden begeleiden. Tijdens dit overleg liet een aantal boeren de motoren van hun trekkers bulderen en knoopten ze Groningse vlaggen op hun voertuigen om hun standpunt kracht bij te zetten.

Tekst gaat verder onder de Twitter-video



Impact van gaswinning tonen

De aanwezige boeren wilden met hun actie vooral laten zien wat de impact van de gaswinning op hun bedrijfsvoering is. Melkveehouder Henk Kruizinga uit Stedum vertelt: “De drainage is beschadigd, de mestkelder lekt aan alle kanten. De schade is enorm en heel Nederland moet dat weten. Wij Groningers pikken het niet langer. Het doel was om zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor onze problemen. Dat is volgens mij met deze actie wel gelukt.”

Ministers spreken met boeren op Malieveld

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en landbouwminister Carola Schouten hebben op het Malieveld kort gesproken met Groningse boeren. Daarbij klommen ze beiden op de trekker van Ate Kuipers – mede-organisator van de boerenactie. De protestactie om aandacht te vragen voor de problemen van Groninger boeren was geslaagd.