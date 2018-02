Groei landbouwbudget is geen optie voor EU

Groei van het EU-landbouwbudget is voor de Europese Commissie geen optie.

De Europese Commissie stelt verschillende opties in het toekomstige meerjarig financieel kader: gelijk blijven, 15% minder of 30% minder. De opties staan in een eerste mededeling over het meerjarig financieel kader voor de Europese Unie.

Doelmatige besteding EU-geld

Hoe de uitkomst ook zal zijn – het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet in elk geval doelmatiger worden besteed, terechtkomen bij de boeren zelf en niet bij de grondeigenaren, en er moet minder geld blijven hangen in het administratieve proces bij de verdeling van het geld.

De Europese landbouwministers, die maandag in Brussel over het gemeenschappelijk landbouwbeleid spraken, gingen nauwelijks in op de nog globale voornemens van de Europese Commissie, waarin verschillende opties worden open gehouden.

Geen overeenstemming

De Sloveense landbouwminister was de enige die uitdrukkelijk zijn zorgen uitte over de scenario’s waarin kortingen op het budget van 15 of 30% werden voorgesteld. “Dan kunnen we hier wel ophouden met onze discussie”, aldus Dejan Židan bij de vergadering van ministers.

Onder de landbouwministers is nog geen overeenstemming over de manier waarop het landbouwbeleid moet worden voortgezet. Nederland keert zich met een aantal andere lidstaten bijvoorbeeld tegen de voortzetting van gekoppelde steun, die als handelsverstorend wordt beschouwd. Met name Oost-Europese lidstaten willen de gekoppelde steun echter overeind houden.

Rekening houden met grondprijs

De Oost-Europese lidstaten willen dat de directe betalingen meer naar elkaar toegetrokken worden, zodat de toeslagen voor boeren, in bijvoorbeeld Nederland, niet hoger is als de steun aan boeren in Oost-Europa. Minister Carola Schouten vindt dat bij de directe betalingen rekening moet worden gehouden met bijvoorbeeld de lokale grondprijs en de arbeidskosten.

‘Mensen die investeren in grond moeten niet degenen zijn die de steun krijgen’

Steun op de juiste plek

De Portugese landbouwminister Luís Capoulas Santos zei maandag dat 2 criteria daarbij moeten meewegen: het verschil in inkomens tussen boeren en de rest van de bevolking binnen lidstaten, en het verschil in ondersteuning tussen de lidstaten. De steun moet in elk geval terecht komen bij boeren die zelf het land bewerken, en niet bij de grondeigenaren. “Mensen die investeren in grond moeten niet degenen zijn die de steun krijgen”, zei de Duitse landbouwminister Christian Schmidt.

Jonge boeren

De meeste lidstaten willen meer flexibiliteit krijgen bij de uitvoering van de Europese doelstellingen voor het landbouwbeleid, zoals de Europese Commissie ook voor ogen heeft. Veel lidstaten vinden daarbij dat de verjonging van de sector van groot belang is. Daarnaast ondersteunen de meeste landbouwministers het idee dat de landbouw moet bijdragen aan beter klimaat en milieu. Al vindt de Letse landbouwminister Jānis Dūklavs dat milieuvoorwaarden de landbouwontwikkeling niet mogen belemmeren.