Gezondheidsraad: pak uitstoot veehouderij aan

De overheid moet maatregelen nemen om de uitstoot van fijn stof en ammoniak rond veehouderijen te verminderen.

Dat zegt de Gezondheidsraad in een vervolgadvies over gezondheidsrisico’s rond veehouderijen. “Naar mijn oordeel zijn er aanwijzingen dat wonen in de buurt van veehouderijen specifieke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt”, zegt voorzitter Pim van Gool in het advies aan de ministers van landbouw, volksgezondheid en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Verhoogde fijnstofconcentraties rond veebedrijven

Van Gool schrijft dat het oorzakelijk verband niet kan worden aangetoond. “Wel kunnen zich rond veebedrijven verhoogde fijnstofconcentraties voordoen. Aanpak van dergelijke ‘hot spots’ wordt aanbevolen in het advies Gezondheidswinst door schonere lucht. Reductie van de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij, dat bijdraagt aan de vorming van fijn stof, is eveneens van belang ter bevordering van de volksgezondheid als geheel.”

Onzekerheden over verband uitstoot vee en luchtwegproblemen

De Gezondheidsraad zegt dat er veel onzeker is over een verband tussen de uitstoot van veehouderijen en luchtwegproblemen bij omwonenden. Maar de reductie van fijn stof bevordert de volksgezondheid als geheel. Vermindering van de uitstoot van ammoniak is nodig, omdat ammoniak ook bijdraagt aan de vorming van fijn stof.

In het advies van de Gezondheidsraad staat dat recente onderzoeksgegevens eerdere onderzoeksgegevens bevestigen dat mensen in de buurt van veehouderijen vaker een verminderde longfunctie hebben en een verhoogd risico op longontsteking hebben. “Maar het is nog steeds niet duidelijk of er sprake is van een oorzakelijk verband. Daarvoor is het aantal kwalitatief goede onderzoeken te beperkt”, aldus de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad heeft geen aanvullend onderzoek gedaan naar het risico op hart- en vaatziekten en longkanker. Maar dat doet verder niets af aan het advies, omdat uit andere onderzoeken wel duidelijk is geworden dat fijn stof hoogstwaarschijnlijk bijdraagt aan dergelijke gezondheidseffecten.