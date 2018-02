Gaskraan Groningen dicht voor agrarische industrie

Agrarische grootverbruikers van Gronings gas moeten snel over op een andere energiebron.

Ook agrarische grootverbruikers van Gronings gas ontvingen kortgeleden een brief van minister Wiebes. Dat valt af te leiden uit onderzoek van het journalistieke platform Follow The Money. De aardbevingsproblematiek raakt daarmee ook de agribusiness.

Aardbeving bij Zeerijp

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat wil dat de grootverbruikers op relatief korte termijn van het Groningse gas afstappen. Naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp, de zwaarste in jaren, stuurde hij een brief naar de tweehonderd bedrijven die gezamenlijk zo’n 5,5 miljard kubieke meter Gronings gas per jaar gebruiken. Dat is ongeveer een kwart van de huidige totale gaswinning in Groningen. Wiebes wenst de uitfasering van gas al op korte termijn, hij geeft de bedrijven daarvoor tot 2022. Het is de vraag of dat haalbaar is.

‘De vraag is hóe deze agrarische organisaties in vier jaar van het Groningse gas af kunnen zijn’

De aardbevingsproblematiek in het Groningse lijkt een meertrapsraket te worden, waarvan steeds meer gevolgen boven water komen. De agrarische sector wordt niet alleen geraakt bij de Groninger boeren in het aardbevingsgebied die schade hebben aan gebouwen en mestkelders en klagen over ongelijkmatige daling van bodem en drainageproblemen. Ook de grote agrarische bedrijven ondervinden nu de gevolgen ervan.

Het terrein van het gasveld Loppersum in Groningen. - Foto: ANP

Het ministerie wilde de lijst met grootverbruikers niet openbaren, maar onderzoeksjournalisten van Follow the Money kregen het toch in handen. Bij de groep agrarische grootverbruikers van Gronings laag calorisch gas horen volgens Follow the Money onder meer de locaties van Avebe, Cosun (zowel Suiker Unie als Aviko) en Friesland Campina. Ook kunstmestproducenten (DSM, ICL-Fertilizers) en bedrijven als Grasdrogerij Hartog, Rendac, DOC Kaas, Stegeman en aardappelverwerkers als Farm Frites en Agristo staan op de lijst.

Wat gaat de omschakeling kosten?

De vraag is hóe deze agrarische organisaties in vier jaar van het Groningse gas af kunnen zijn. De grote organisaties nemen immers al jaren stappen om hun duurzaamheid te verbeteren. Vooral de korte termijn lijkt lastig: het laaghangende fruit is immers al geplukt. Vraag twee is: wat gaat die omschakelingstransitie kosten en wie gaat dat betalen?

Laagcalorisch gas

Het Groningse aardgas is laagcalorisch. Nederlandse huishoudelijke apparaten zijn hierop afgestemd, net zoals de 200 grootverbruikers die de brief kregen. Gas uit de kleine velden op de Noordzee, uit Noorwegen en Rusland, is hoogcalorisch (H-gas). Dit kan alleen geschikt gemaakt worden voor huishoudelijke apparaturen en grootverbruikers op de lijst van Wiebes door er stikstof aan toe te voegen.

Veel grote fabrieken, zoals elektriciteitscentrales en raffinaderijen, gebruiken H-gas en staan dus niet op de lijst. De meeste import van H-gas komt uit Noorwegen en Rusland. Investeren in een alternatief H-gasnetwerk is duur, hetzelfde geldt voor de bouw van een stikstoffabriek.