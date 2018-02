Food en agri blijft speerpunt voor Rabobank

Rabobank heeft het afgelopen jaar de winst met 32% zien toenemen ten opzichte van 2016. Een nettowinst van € 2.674 miljoen werd behaald.

Rabobank heeft het afgelopen jaar de winst met 32% zien toenemen ten opzichte van 2016. Er werd een nettowinst van € 2.674 miljoen behaald. Rabo-bestuursvoorzitter Wiebe Draijer zei tijdens de presentatie tevreden te zijn over de positie van de bank. De food- en agrisector is in Nederland en ook wereldwijd versterkt, aldus Draijer. Het belang van food en agri is binnen de Rabobank groot; ongeveer een kwart van de leningenportefeuille zit in die sector. Van de totaal uitstaande kredietportefeuille van € 411 miljard zit € 98 miljard in de food en agrisector.

Agrarische kredietverlening weer op niveau van 2015

Overigens is de omvang van de gehele leningenportefeuille met € 14 miljard gedaald. Met de € 98 miljard zit de agrarische kredietverlening weer op het niveau van 2015. In 2016 had Rabobank nog € 102 miljard uitstaan in de food en agri sector. In de Nederlandse agrarische markt heeft Rabobank nu € 27 miljard uitstaan aan kredieten. In 2015 was dat nog € 28,2 miljard en een jaar later € 27,8 miljard.

Met 34% is Nederland bij Rabobank met afstand de grootste afnemer van kredieten in de food- en agrisector. Noord-Amerika volgt met 21% en Australië en Nieuw-Zeeland zijn goed voor 19%.

‘Belangrijke bijdrage aan wereldvoedselvraagstuk’

Volgens Wiebe Draijer levert zijn bank een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk door de aanwezigheid in 40 landen over de hele wereld. Draijer: “De Rabobank financiert 50 van de 100 grootste ondernemingen ter wereld in de food en agri-sector, daarnaast zijn 17 van de top-20 zuivelbedrijven in de wereld klant van onze bank. We bevinden ons in een unieke positie om onze klanten te helpen meer kwalitatief beter voedsel duurzamer te produceren.”

Trots

Bijzonder trots is Wiebe Draijer op is de activiteiten van Rabo Development en Rabobank Foundation. “We dragen daarmee bij aan de zelfredzaamheid van circa 5 miljoen kleine boeren in ontwikkelingslanden.”

Over 2018 is Draijer vol vertrouwen, omdat hij verwacht dat de gunstige economische omstandigheden ook in het lopende jaar door zullen lopen.