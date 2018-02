Defensie oefent in weilanden

In verscheidene weilanden landen helikopters voor speciale oefeningen van de luchtmacht. Veehouders zijn er niet blij mee.

Op de foto oefent een helikopterpiloot met het afzetten van mensen en materiaal in weilanden. Deze en volgende week heeft Defensie een ontheffing om laagvliegende oefeningen boven de Achterhoek en Twente te houden.

Kreupele koeien, kippen die elkaar dooddrukken

Veehouders in deze regio’s zijn hier niet blij mee: verschillende boeren hebben zich bij de plaatselijke LTO gemeld met schade: kippen die elkaar dooddrukken, koeien die door de schrik spenen kapottrappen of kreupel zijn geworden.

Veehouderij ontlasten

Regiobestuurder Henk Jolink is daarom in overleg met Defensie om de veehouderij zoveel mogelijk te ontlasten. “Het contact met Defensie was in eerste instantie lastig te leggen, maar ik ben nu in gesprek met leidinggevenden. We hebben foto’s beschikbaar gesteld, zodat piloten weten hoe stallen eruit zien. Ze kunnen dan bijvoorbeeld hoger of met een ruimere bocht om de gebouwen heen vliegen, zodat de dieren erin minder schrikken.” Vrijdag heeft Jolink een volgende gesprek met Defensie over de afhandeling van de reeds veroorzaakte schade.