Consumenten willen weten wat boer verdient

Consumenten willen weten wat een boer of teler verdient aan de productie van voedsel. Dat blijkt uit een onderzoek onder Belgische consumenten dat ABN Amro heeft gepubliceerd.

Consumenten willen graag weten uit welk land en regio hun fruit komt, volgens ABN Amro. De naam van de producent vinden zij minder interessant. Slechts 14% van de respondenten zou contact met de fruitteler willen opnemen voor meer informatie. Jongeren tussen de 18 en 40 jaar hebben hier nog het meeste behoefte aan. Daarnaast vindt een groot deel (41%) het belangrijk dat bij de teelt geen synthetische bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt.

Keurmerken op fruit

Het gebruik van keurmerken op fruit wordt gezien als een manier om consumenten meer inzicht te bieden in het productieproces. Een groei in de omzet van gekeurmerkte versproducten laat zien dat consumenten het belangrijk vinden wat de productieomstandigheden zijn.

Foto: Michel Zoeter

Consumenten hebben meer behoefte aan informatie over fruit dat lokaal geproduceerd wordt, zoals appels en peren. Exotisch fruit wordt in de ogen van consumenten vaker onder slechtere omstandigheden geproduceerd.

Informatiebehoefte bij fruit

Sommige producenten bieden consumenten meer informatie over het productieproces door het plaatsen van een scanbare QR-code op de verpakking. 38% van de ondervraagden heeft hier wel eens gebruik van gemaakt. Het vermelden van gegevens over de teler biedt consumenten de mogelijkheid om zelf informatie over de teler op te zoeken. Onder de meest technische generatie uit het onderzoek, de jongeren, maakt 14% wel eens gebruik van deze extra informatiemogelijkheid.

Bijna 1.100 consumenten hebben voor het onderzoek vragen beantwoord over het fruit dat zij kopen. Voor het onderzoek werd ingezoomd op de informatiebehoefte bij het aankopen van peren, mango’s, avocado’s en bananen.