Brabant zoekt nieuwe teelten

De provincie Noord-Brabant zoekt alternatieve teelten.

In het Uitvoeringsprogramma Plantaardig geeft het provinciebestuur aan zich te richten op gewassen die bijdragen aan gezonde voeding, met geen of weinig emissie naar bodem lucht en water die deel uitmaken van een kringloop – inclusief dierlijke mest. De gewassen moeten ook nog economisch rendement opleveren voor de boer en marktleiderschap op kwaliteit en innovatie nastreven. De provincie trekt daar € 450.000 voor uit in de jaren 2018-2020.

Sojateelt, bosbouw en nieuwe gewassen

In het programma, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant woensdag 7 februari heeft vastgesteld, wordt een aantal concrete projecten genoemd die ondersteuning krijgen. Het gaat daarbij om de teelt van soja, het ontwikkelen en delen van kennis over nieuwe toekomstbestendige teeltsystemen voor de bosbouw (agroforestry) en de introductie van (andere) nieuwe gewassen.

Lees ook: Kansen en bedreigingen van sojateelt in Nederland

De provincie wil steun geven aan de toepassing van bewerkte dierlijke mest voor plantaardige teelten, waarbij zowel de productie van meststoffen als de aanwending ervan worden gestimuleerd. Doel daarvan is onder andere het gebruik van kunstmest te verminderen. De provincie wil in de projecten zo veel mogelijk samenwerken met andere overheden en belangenorganisaties.

Alternatief voor maisteelt

De provincie denkt dat de nieuwe teelten een alternatief kunnen zijn voor de omvangrijke maisteelt in Noord-Brabant. In de provincie wordt 60.000 hectare mais verbouwd.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings zegt dat mais aan de ene kant een goede aanvulling is op gras als voer voor melkvee, “maar de maisteelt brengt ook risico’s met zich mee van bijvoorbeeld bodemverdichting, overbemesting en daardoor uitspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater.”