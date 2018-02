Brabant pakt leegstand aan met VABimpuls

Noord-Brabant stelt vanaf 1 maart een nieuwe ronde open voor de voucherregeling VABimpuls.

Met een voucher kan een eigenaar van lege stallen advies vragen bij een beslissing over herbestemming of sloop aan onafhankelijke deskundigen van VABimpuls.

VAB staat voor vrijkomende agrarische bebouwing. De vouchers gelden voor lege stallen en schuren die niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden. De provincie onderzoekt de mogelijkheid om de regeling binnen korte tijd uit te breiden voor boeren die hebben besloten te stoppen met hun bedrijf, maar nog niet gestopt zijn.

75 eigenaren lege stallen helpen

De ronde die ingaat op 1 maart duurt tot eind 2018 of totdat het subsidieplafond van € 350.000 is bereikt. Hiermee kunnen naar verwachting 75 eigenaren van lege stallen worden geholpen. Een voucher heeft een waarde van maximaal € 4.000 die in twee fasen kan worden ingezet. De eerste fase bestaat uit een oriëntatie- en haalbaarheidsgesprek en is kosteloos. In de tweede fase wordt een start gemaakt met de uitwerking van nieuwe plannen gericht op herbestemming. Hiervoor betaalt de eigenaar een eigen bijdrage van 62,5%.

Van oktober 2017 tot januari 2018 was al eerder mogelijkheid een aanvraag in te dienen. Toen zijn 72 aanvragen gedaan. Inmiddels loopt met 54 eigenaren een adviestraject.