Boerenorganisaties: minister Schouten gaat te ver

LNV-minister Schouten gaat te ver met de blokkade van bedrijven met onregelmatigheden in het I&R-systeem, vinden LTO Nederland, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt en Netwerk Grondig.

Deze organisaties noemen het optreden van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ‘buitenproportioneel’.

LTO-vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks zegt dat de melkveeorganisaties tot vorige week donderdag (8 februari) in het duister tastten over de aard van de problemen; de organisaties kregen zelfs het verwijt dat ze er iets van hadden moeten weten. “Maar sinds vorige week ruim 2.000 bedrijven zijn geblokkeerd, wordt ons duidelijk wat er aan de hand is. Het is zeker niet allemaal grootschalige fraude. Onze leden worden geconfronteerd met een bedrijfsblokkade die te maken heeft met kleine onregelmatigheden. Dat valt slecht, maar wat nog erger is, is dat onze leden worden weggezet als fraudeurs. Dat komt zó hard binnen, zeker waar ze naar eer en geweten gegevens hebben doorgegeven.” Meulenbroeks voegt daaraan toe: “Faudeurs moeten we natuurlijk aanpakken. Daar hebben we geen goed woord voor over.”

‘Als boeren hun fouten hebben hersteld, moeten ze binnen een week weer vrij komen’

Meulenbroeks zegt dat aan het ministerie hulp in de vorm van mankracht is aangeboden om de blokkades snel ongedaan te maken. “Als boeren hun fouten hebben hersteld, moeten ze binnen een week weer vrij komen”, vindt Meulenbroeks. Maar hij erkent daarbij, dat hij geen enkel machtsmiddel heeft om dat bij het ministerie af te dwingen. Een juridische procedure tegen het ministerie lijkt hem op dit moment niet de juiste weg. “We moeten proberen dit in overleg op te lossen. Maar op dit moment krijgen we bij het ministerie geen voet tussen de deur. Ze gaan door op de ingeslagen weg.”

‘Het had mij ook zó kunnen overkomen, als ik de verhalen van mijn collega’s hoor. Veel van onze leden zijn volledig verrast’

De vakgroepvoorzitter heeft zelf geen brief gehad over onregelmatigheden. “Maar het had me zó kunnen overkomen, als ik de verhalen van mijn collega’s hoor. Veel van onze leden zijn volledig verrast. We zijn dagelijks met het ministerie in contact om dit probleem op te lossen, maar we worden heel slecht geïnformeerd, het loopt zo stroef en moeizaam. Het wordt tijd voor gezond boerenverstand op het ministerie.”

Hoe heeft LNV die 2.100 bedrijven geselecteerd?

De landbouworganisaties hebben geen zicht op de manier waarop het ministerie de groep van ruim 2.000 bedrijven heeft uitgeselecteerd. De organisaties hebben geopperd om bij een beperkt aantal onregelmatigheden geen blokkade op te leggen. Volgens het ministerie kunnen kleine onregelmatigheden echter grote financiële voordelen opleveren.

Drie categorieën rundveebedrijven springen in het oog

Het lijkt er op dat elke kleine fout reden is voor een blokkade, constateert Meulenbroeks. Drie categorieën bedrijven springen daarbij in het oog:

melkveehouders die een vaars hebben waarvan het kalf is verworpen of doodgeboren, of die een doodgeboren kalf hebben gemeld zonder daarbij de moeder aan te geven; melkveehouders met pinken ouder dan 27 maanden, al dan niet in combinatie met tweelinggeboortes op het bedrijf; melkveehouders die meldingen hebben doorgegeven, die vervolgens niet goed zijn terechtgekomen in het I&R-systeem.

Over de laatste categorie zegt Meulenbroeks dat melkveehouders te allen tijde zelf verantwoordelijk blijven voor de juiste I&R-registratie. Als systemen niet goed gekoppeld zijn, of gegevens niet goed zijn doorgegeven, moet de boer zelf zorgen voor een correctie daarop.