Boeren kunnen stem laten horen over GLB

De Europese Commissie vraagt boeren hun mening te geven over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Boeren kunnen hun stem laten horen over het GLB. De Europese Commissie vraagt via een online vragenlijst een reactie op de programma’s voor plattelandsontwikkeling. Het gaat hierbij om de periode 2007 tot 2013.

De Europese Commissie staat, zoals op de website staat, open voor de reacties van alle burgers en organisaties, maar stelt vooral de reactie van onder andere boeren, voedselverwerkers en bewoners van plattelandsgebieden op prijs. De bijdragen gebruikt de Commissie in de voorbereiding van het landbouwbeleid voor de periode na 2020. Reageren kan tot 22 april 2018 en alle reacties worden op de website van de Europese Commissie gepubliceerd.

Aanzienlijke bedragen aan EU-financiering

De programma’s voor plattelandsontwikkeling van de Europese Unie kunnen gebruikmaken van aanzienlijke bedragen aan EU-financiering. Om te zorgen dat de programma’s efficiënter worden en om na te gaan of de subsidies op de best mogelijke manier worden benut, is regelmatige evaluatie nodig.