Boer brengt geheime gasdeal boven water

Akkerbouwer een paardenhouder Sijbrand Nijhoff uit het Groningse Zijldijk heeft samen met zijn advocaat Marco Kalmijn een geheime gasdeal uit 1963 op tafel gelegd.

De geheime stukken zijn donderdag via het Dagblad voor het Noorden in de openbaarheid gekomen. Uit de afspraak van 55 jaar geleden blijkt dat de staat samen met de NAM een belangrijke verantwoordelijkheid heeft voor de schade die eventueel kan ontstaan door de gaswinning.

Nijhoff eist € 1 miljoen

Nijhoff eist van de staat en de NAM € 1 miljoen voor het herstel van zijn boerderij in Zijldijk. De rechter oordeelde dat de staat niet aansprakelijk is.

De gepubliceerde documenten brengen de minister in verlegenheid. Nijhoff zegt bij RTV Noord dat hij door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst onder druk is gezet om thuis te blijven, omdat er mogelijk een huiszoeking zou komen.

Waarde schadeprotocol

Advocaat Marco Kalmijn zegt dat de vraag opkomt wat de waarde is van de afspraken die woensdag zijn gemaakt met het schadeprotocol. “De tijd zal leren wat de verdere gevolgen zijn voor het nieuwe schadeprotocol. De hoop is dat er daadwerkelijk een snelle vergoeding van schade of herstel komt voor de vele gedupeerden in Groningen en Drenthe zonder langdurige en kostbare juridische procedures, waarin boer Nijhoff thans wel met de Staat, de NAM en EBN is verwikkeld.”