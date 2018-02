Blokkade om groot vermoeden van fraude

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat 2.100 melkveebedrijven blokkeren vanwege verdenkingen van fraude met het Identificatie- en Registratiesysteem.

Schouten riep donderdagochtend sectorvertegenwoordigers bijeen om hen bij te praten over het onderzoek en om ze op te roepen te helpen bij het oplossen van deze problematiek.

“Helaas zijn onze vermoedens van fraude ook geconstateerd in de praktijk. Dat is onacceptabel en doet de sector echt schade. Maar er zijn ook heel veel boeren die het goed doen, en die zijn hier ook de dupe van”, vindt Schouten.

‘Op meerdere fronten onrechtmatigheden’

De blokkades van bedrijven zijn gebaseerd op meer zaken dan alleen de meerlingen. Het gaat ook om koeien die op papier geen melk zouden leveren maar dat in de praktijk wel doen. “Bij de bedrijven die we nu blokkeren blijken op meerdere fronten onrechtmatigheden en wel op zo’n schaal dat er een groot vermoeden van fraude is”, zegt Schouten. Ze benadrukt dat het van groot belang is dat de registratie weer snel op orde komt. Er is nu geen gevaar voor de volksgezondheid omdat er geen dierziektes zijn, maar het is van groot belang dat alles weer op orde komt.

‘Onrechtmatigheden op zo’n schaal dat er een groot vermoeden van fraude is’

Schouten: wetsovertreders zullen het voelen

De fraudezaak doet geen goed aan het imago van de sector en dat van de Nederlandse landbouw. “We laten nu zien dat we optreden op het moment dat er fraude wordt gepleegd. Het is het allerbelangrijkste dat degene die frauderen ook merken dat ze er niet mee wegkomen. Mensen die de wet hebben overtreden, zullen dit ook voelen. We hebben afgelopen weken laten zien dat we op relatief korte termijn veel zaken die niet kloppen in beeld hebben kunnen krijgen. We kunnen niet met heel veel controleurs bij duizenden bedrijven gaan kijken hoe het zit. Maar met deze manier hebben we heel snel en effectief aangetoond dat we in beeld hebben waar het niet klopt en dat dit ook bestraft wordt”, zegt Schouten.

Systeem verbeteren tegen fraudepraktijken

Schouten vindt dat ingewikkelde systematiek geen reden of excuus mag zijn voor fraude. “Maar tegelijkertijd moeten we ook zorgen dat de systemen zo zijn dat de mogelijkheden voor fraude minder worden, maar helemaal uitsluiten kun je dat niet. Dat moet echt vanuit de sector zelf komen vanuit het besef dat je moreel moet handelen.” In overleg met de sector wordt gekeken hoe het systeem verbeterd kan worden.

‘Eerst alles boven tafel’

Naar een link tussen de mogelijke fraudeurs heeft het ministerie nog niet gekeken. “Tot nu toe is alle inzet erop gericht om dit boven tafel te krijgen. We hebben nog niet gefocust over wat er allemaal achter zit. We richten ons eerst op het op orde maken van het systeem en het beboeten van de fraudeurs”, zegt Schouten. Tijdens het Kamerdebat gaf ze wel aan op zoek te willen naar de achterliggende reden voor het frauderen.

‘Tot nu toe is alle inzet erop gericht om dit boven tafel te krijgen.’

Nederland voldoet aan voorwaarden derogatie

Of de ontwikkelingen in het fraudedossier gevolgen hebben voor derogatie, kan Schouten niet zeggen. Ze wijst erop dat Nederland voldoet aan de voorwaarden voor derogatie: er ligt een plan om de waterkwaliteit te verbeteren en de fosfaatproductie is onder het plafond. Vorige week is heeft Schouten wel in Brussel met de Eurocommissaris gesproken over de fraude.