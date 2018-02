Biolandbouw neemt wereldwijd toe

Na de recordcijfers in 2015 bleek ook 2016 wereldwijd opnieuw een recordjaar voor de biolandbouw.

Dat blijkt uit de geactualiseerde Europese en wereldwijde productie- en consumptiecijfers van het Duitse onderzoeksinstituut FIBL, zo meldt het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT).

VS koploper

Wereldwijd is de biosector goed voor meer dan € 80 miljard, met als koplopers de VS (€ 38,9 miljard), Duitsland (€ 9,5 miljard), Frankrijk (€ 6,7 miljard) en China (€ 5,9 miljard). De belangrijkste markten groeiden met meer dan 10%, vooral Frankrijk valt op met een groei van 22%. In Europa is de biologische consumptie het hoogst in Duitsland, Frankrijk en Zweden. In Denemarken is het marktaandeel van bio het hoogst (9,7%).

2,7 miljoen bioboeren

Inmiddels werken 2,7 miljoen boeren gecertificeerd biologisch. Net als voorgaande jaren blijft India koploper (met 835.000 bioboeren), gevolgd door Oeganda (210.352) en Mexico (210.000). Het wereldwijde bio-areaal nam een grote sprong voorwaarts – de grootste ooit gemeten – en groeide met 15% tot bijna 58 miljoen hectare. Het land met het grootste bio-areaal is opnieuw Australië (27,2 miljoen hectare), gevolgd door Argentinië (3 miljoen hectare) en nieuwkomer China (2,3 miljoen hectare).

Aandeel bio-areaal

Door het zeer grote areaal van Australië heeft Oceanië, als continent, het grootste aandeel van het bio-areaal (47,2%; 27,3 miljoen hectare), gevolgd door Europa (23%; 13,5 miljoen hectare) en Latijns-Amerika (12%; 7,1 miljoen hectare). Het gemiddelde Europese bio-areaal per land voor 2016 werd becijferd op 6,7%.