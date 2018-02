Bijna 96% van betalingsrechten afgehandeld

De aanvragen voor betalingsrechten (basisbetalingsregeling (BBR) zijn voor 95,8 % afgerond.

Dat meldt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een brief aan de Tweede Kamer.

Met deze stand van zaken per eind januari loopt de minister precies gelijk met de afhandeling vorig jaar, toen op 31 januari ook 95,8% van de aanvragen over het voorgaande jaar was afgedaan.

Afhandeling betekent dat aanvragers het volledige bedrag hebben ontvangen of een afwijzing van de betaling hebben gehad.