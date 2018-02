Bijen lopen risico door gebruik neonicotinoïden

Neonicotinoïden zijn wel degelijk schadelijk voor bijen, zegt Efsa.

Wilde bijen, hommels en honingbijen lopen risico’s door het gebruik van de neonicotinoïden imidacloprid, tjhiamethoxam en clothianidin. Dat stelt de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa, in een aantal nieuwe rapporten op basis van de jongste wetenschappelijke gegevens.

Wijze van toepassing insectenbestrijder speelt rolt

Voor de drie onderzochte bijensoorten is het gevaar bevestigd. Het maakt wel uit hoe de insectenbestrijders wordt gebruikt en via welke weg insecten met het middel in contact komen. Bij het onderzoek is gekeken naar blootstelling via pollen en nectar, via drift tijdens de toepassing of zaaien van behandeld zaad en via de consumptie van besmet water. Op basis van de wetenschappelijke conclusies zal Efsa met specialisten kijken naar de mogelijke beperkingen in het huidig gebruik van de middelen.

Beperkingen gebruik neonicotinoïden

De Europese Commissie heeft in 2013 al beperkingen opgelegd aan het gebruik van neonicotinoïden bij de teelt van mais, koolzaad en zonnebloemen. Alleen in kassen mogen de middelen nog worden gebruikt. De Europese Commissie heeft eerder aangekondigd de nu gepubliceerde evaluatie te gebruiken om te bezien of nadere maatregelen nodig zijn.

Bayer: geen reden voor extra beperkingen

Gewasbeschermingsmiddelenfabrikant Bayer heeft in een eerste reactie gezegd dat op basis van de conclusies van Efsa er geen grond is om extra beperkingen op te leggen aan de insectenbestrijders. Bayer verwijst daarbij naar onderzoeken die zijn gedaan door het Amerikaanse milieuagentschap EPA en de Canadese voedselveiligheidsautoriteit PMRA. “Die beoordelingen laten zien dat neonicotinoïden door boeren kunnen worden gebruikt om hun waardevolle gewassen te beschermen, zonder schade te doen aan bijenvolken.”