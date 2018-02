Betalingsrechten 4,5% gekort in 2018 en 2019

De waarde van betalingsrechten wordt in 2018 en 2019 met 4% tot 4,5% gekort ten opzichte van de eerder vastgestelde waarde.

Voor deze jaren is minder budget beschikbaar voor betalingsrechten, vergroeningspremie, graasdierpremie en subsidie voor jonge boeren. Dat meldt overheidsdienst RVO.nl. De verlaging van het budget is een gevolg van de overheveling van circa € 30 miljoen van inkomenssteun naar agrarisch natuurbeheer en de brede weersverzekering. Dat is in juli 2017 besloten door toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam.

Korting circa € 18 per betalingsrecht

Op basis van de gemiddelde waarde van de betalingsrechten in 2018 komt de korting neer op circa € 18 per betalingsrecht inclusief vergroeningspremie. Voor een bedrijf met 50 hectare en evenveel betalingsrechten is dat € 900 op jaarbasis.

Voor de graasdierpremie is vanwege de overheveling ook minder geld beschikbaar. De premie per rund gaat van € 160 naar € 153 per dier. De premie per schaap gaat van € 24 naar € 23.

In juli 2017 maakte Van Dam bekend dat € 10 miljoen meer beschikbaar komt voor de brede weersverzekering. Op die manier zouden circa 1.000 boeren meer gebruik kunnen maken van die verzekering.

€ 20 miljoen wordt verschoven van het budget voor directe betalingen, de zogenoemde eerste pijler, naar agrarisch natuurbeheer. Het gaat om de Subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. De extra gelden zijn onder meer bedoeld om extra maatregelen voor weide- en akkervogels te betalen.

Definitieve korting na 30 jaar

Vorig jaar raamde LTO Nederland de korting al op 4%. Voorzitter Marc Calon noemde het extra budget voor natuurbeheer en weersverzekering een ‘sigaar uit eigen doos’ en een ‘absurde werkwijze’ van Van Dam.

RVO.nl berekent de definitieve hoogte van de korting na 30 juni 2018. Boeren krijgen dan een beslisbrief met de nieuwe waarde van hun betalingsrechten in 2018 en 2019. Vanaf 2019 is de waarde van betalingsrechten voor alle boeren gelijk.