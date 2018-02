Bankwijzer kritisch op financiering vleesproductie

Rabobank, ING en ABN Amro scoren slecht op de Eerlijke Bankwijzer op het gebied van dierenwelzijn, stelt althans een rapport.

Het rapport van de bankwijzer, een initiatief van Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection, concludeert dat de banken investeren in dierenleed, omdat vleesproducenten wereldwijd tot de klantenkring behoren.

De Eerlijke Bankwijzer verwijst naar berichten over slecht dierenwelzijn en dieronvriendelijke praktijken

De drie banken stopten volgens het onderzoek zo’n 8,8 miljard in de vleesproductie wereldwijd. Dit zijn bedrijven als Tyson Foods, 2 Sisters, Smithfield, Tönnies en Vion. Eerdere berichten over slecht dierenwelzijn bij Tyson worden aangehaald om te illustreren dat de banken zich met dieronvriendelijke praktijken bezighouden. Ook investeren in retailers als Tesco, Carrefour, Aldi en fastfoodketens Subway, McDonalds en KFC wordt door de onderzoekers van de Eerlijke Bankwijzer gezien als een bijdrage aan ‘dieronvriendelijke vleesproductie’.

Rabobank heeft van 2012 tot 2017 een totaal van € 6,8 miljard gefinancierd aan bovenstaande bedrijven. Het aandeel van ING aan de vleesindustrie was € 1,3 miljard, dat van ABN Amro € 658 miljoen.

Rabobank stelt niet aan onderzoek te hebben meegewerkt en stelt vragen bij bankwijzer

Rabobank zegt in een reactie niet aan het onderzoek te hebben meegewerkt en herhaaldelijk vragen te stellen over de onderzoeksmethoden van de Eerlijke Bankwijzer. Volgens een woordvoerder is het onderzoeksrapport gebaseerd opdezelfde principes uit het dierenwelzijnsbeleid dat de bank hanteert. De bank benadrukt dat dierenwelzijn en duurzaamheid altijd de aandacht hebben en dat de bank met klanten in gesprek gaan als er misstanden op dit gebied worden geconstateerd.