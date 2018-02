App en scanner voor analyseren veevoeders

Trouw Nutrition en Dutch Sprouts ontwikkelen een scanner die de voedingsstoffen in veevoer analyseert en dit koppelt aan een app.

De zogenoemde NutriOpt On-site Adviser moet onder andere boeren in staat stellen om alle soorten grondstoffen, ruwvoer en krachtvoeders op een groot aantal voedingsstoffen te analyseren. Dat kan met een zogenoemde mobiele, draagbare NIR-scanner. De scanner is gekoppeld aan een app op een smartphone en met de Nutrition Database van Trouw Nutrition. Het bedrijf adviseert gebruikers vervolgens direct over de voedingswaarde van de gescande materialen. Hierdoor kunnen gebruikers meteen beslissingen nemen over voederformules die de diervoeding en prestaties verbeteren. Er komen verschillende apps voor de diverse voersoorten en diersoorten.

Binnen enkele maanden op de markt

Dutch Sprouts heeft eerder een scantechnologie ontwikkeld die verbinding maakt met een database om de chemische eigenschappen van grond te bepalen. De samenwerking met Trouw Nutrition vergroot nu de toepassingen van deze techniek. Het concept voor voer wordt nu nog getest en de verwachting is dat het adviesinstrument binnen enkele maanden op de markt komt.