Apart loket voor boeren met aardbevingsschade

Boeren met aardbevingsschade kunnen binnenkort bij een gezamenlijk eigen loket terecht dat voor hun belangen opkomt: de Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en LTO Noord hebben dinsdagmiddag 6 februari een pact gesloten om samen een vuist te maken tegen aardbevingsschade.

Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade, die vorige week maandag tijdens de boerenbijeenkomst Boeren Samen Sterk in Delfzijl werd opgericht, begon het loket om met een gezamenlijke claim namens alle boeren te komen.

‘Dit probleem is zo groot, het is nauwelijks te bevatten’

Melkveehouder Ate Hylke Kuipers uit Den Ham, medeoprichter van de stichting Boerenbelang geeft aan dat dit de beste manier is om de schade zo goed mogelijk af te handelen. “We gaan het gezamenlijk oppakken, want het belang van de boeren staat voorop.” Volgens Kuipers zijn er de afgelopen week al veel meldingen binnengekomen. Hij denkt dat de totale omvang van de schade veel groter is dan velen tot nu toe hebben ingeschat. “Dit probleem is zo groot, het is nauwelijks te bevatten.”

Gesproken met Wiebes en Schouten

Kuipers heeft donderdag tijdens de boerenactiedag in Den Haag gesproken met minister Wiebes (Economische Zaken). Tijdens de protestactie in Den Haag had hij zowel ministers Wiebes als landbouwminister Schouten in de cabine van zijn trekker. “Wiebes zei: ‘kom met plannen en ideeën’. Ik heb in de trekker afspraken met ze gemaakt.”

Kuipers deed het verzoek om minister Schouten erbij te betrekken als vakminister. “Dat vond Wiebes een geweldig idee.”

Ate Kuipers (rechts) in gesprek met landbouwminister Carola Schouten en minister Eric Wiebes (EZ) tijdens de boerenactiedag vorige week in Den Haag. - ANP

De gezamenlijke boerenbelangenorganisaties stellen op korte termijn een brief op voor de ministers. “In de brief staat wat voor schades er zoal zijn bij boerenbedrijven en hoe we het denken op te kunnen lossen.”

Een lijst met acute gevallen, boerenbedrijven die op het punt staan gesloten te worden door bouw- en woningtoezicht, wordt toegevoegd. “Wij gaan Wiebes voorstellen dat er een aparte tafel en een aparte commissie komt voor de agrarische sector: Commissie Boerenbelang Mijnbouwschade.”

Schade melden

Agrarische ondernemers met schade aan gebouwen, erven, lekke mestkelders, drainageproblemen en onregelmatig verzakte grond, kunnen hun problemen melden. Boeren met schade kunnen zich melden bij het loket: boerenbelang@mijnbouwschade.nu.