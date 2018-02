Advocaat Nederlandse staat: ‘Dierrechtenstelsel onontbeerlijk’

Het stelsel van dierrechten ‘is onontbeerlijk om te kunnen garanderen dat de fosfaatplafonds niet worden overschreden’.

Dat stelde advocaat Erik Pijnacker Hordijk, die vandaag (donderdag 15 februari) de Nederlandse staat vertegenwoordigde in het kort geding over de ontheffingen in het kader van de POR-regeling: “Helaas is geconstateerd dat het stelsel van mestverwerking niet voldoende zelfstandig sturende werking opleverde”, stelde de advocaat. “Dat bleek onder andere door de overschrijding van het fosfaatplafond.”

Sectorale fosfaatplafonds

Volgens Pijnacker Hordijk acht de overheid de sectorale plafonds en bijbehorende rechtenstelsel als bepalend om toekomstige overschrijdingen van het fosfaatplafond te voorkomen.

Belangrijk twistpunt

Tijdens de zitting van het kort geding, aangespannen door LTO/NOP, NVP, DEP, POV en 6 veehouders, was een belangrijk twistpunt de vraag of de POR-ontheffingen al dan niet gekoppeld zijn aan de duur van het rechtenstelsel. De pluimvee- en varkenshouderij stellen dat de overheid een koppeling heeft gemaakt tussen het stelsel van dierrechten en de POR-ontheffingen, door in de regeling uit 2015 te vermelden dat gekozen is voor een duur van de ontheffing tot en met 31 december 2017, omdat in 2016 besloten zou worden of het dierrechtenstelsel kan vervallen. Pijnacker Hordijk noemde dat een misvatting. Volgens hem heeft de overheid nooit vertrouwen gewekt dat dit het geval zou zijn.

Volgens de overheid zullen de veehouders naar de bestuursrechter moeten

De rechter stelde veel kritische vragen aan beide partijen. In het verweer vroeg hij de advocaat van de pluimvee- en varkenshouderij met name in te gaan op 2 punten: speelt de procedure wel bij de juist rechter, en hoe zit het met investeringen van individuele eisers (veehouders) die zij deden specifiek gerelateerd aan hun ontheffingen in het kader van de POR. Volgens de overheid zullen de veehouders naar de bestuursrechter moeten. 87 veehouders zouden die route inmiddels al volgen. Gezien de doorlooptijd bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven zal er via die weg echter dan dit jaar geen uitspraak meer komen, gaf advocaat Franca Damen namens de veehouders en belangenorganisaties aan. “Dat kan niet afgewacht worden.”

1 maart uitspraak

De rechter doet over 2 weken, op donderdag 1 maart, uitspraak in de POR-zaak.