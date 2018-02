2.100 bedrijven geblokkeerd

Het ministerie van landbouw blokkeert vandaag en morgen nog eens 2100 bedrijven waar onrechtmatigheden in het I&R-systeem zijn geconstateerd.

Bedrijven worden geblokkeerd vanwege het ontbreken van een geboortemelding in relatie tot een melkgevende of afgekalfde vaars. Daarbovenop worden dieren individueel geblokkeerd vanwege het niet (volledig) voldoen aan de I&R-voorschriften.

Eerder werden 45 bedrijven geblokkeerd, toen bij fysieke controles door de NVWA bleek dat er onvolkomenheden waren in het I&R-systeem. Ten onrechte werden kalveren van vaarzen als tweeling gemeld bij een oude koe, waardoor de vaarzen niet als koe geregistreerd zouden worden en minder zwaar meetellen voor de fosfaatprodcutie. In totaal had het ministerie toen 7.700 melkveebedrijven in beeld waar meer dan 5% tweelinggeboortes waren gemeld.

Blokkade tot I&R klopt

Geblokkeerde bedrijven mogen geen dieren aan- of afvoeren. Melk en mest mogen wel afgevoerd worden. De blokkade geldt tot een bedrijf de registratie in I&R aantoonbaar kloppend heeft. Dit geldt zowel voor de vaarzen als voor het (op basis van DNA-onderzoek) aantonen van de juiste kalf-moederrelatie wanneer de betrokken meerlingkalveren nog op het bedrijf aanwezig zijn.

Meerlingen en afkalfleeftijd

De onrechtmatigheden zijn aan het licht gekomen door de verschillende administratiesystemen te vergelijken. Hierbij is niet alleen gekeken naar percentages meerlingen, maar ook naar het voorkomen van vaarzen die ouder zijn dan 27 maanden (de gemiddelde afkalfleeftijd). Van deze dieren zijn de gegevens gecheckt op melkproductie en kalfdata. Op basis van dit onderzoek zijn voor een groep bedrijven overtredingen van de registratie in het I&R-systeem geconstateerd.

Meer bedrijven verdacht

Naast de bedrijven die nu geblokkeerd worden, heeft het ministerie nog een substantiële groep bedrijven in beeld waar onrechtmatigheden worden vermoed. Hier wordt de komende tijd verder administratief onderzoek naar gedaan, in combinatie met fysieke inspecties.

‘Onacceptabel en hard aanpakken’

“De afgelopen week hebben we een beter beeld gekregen van de bedrijven die hebben geknoeid met de I&R en het blijkt om een aanzienlijk aantal te gaan. Ik heb de NVWA en RVO.nl gevraagd alle mogelijke afwijkingen in de I&R te onderzoeken. Elke vorm van fraude is onacceptabel en moet hard worden aangepakt. We moeten voorkomen dat de bedrijven die zich wel netjes aan de regels houden de dupe worden van bedrijven die knoeien met het systeem”, zegt minister Carola Schouten van LNV.

150 bedrijven geïnspecteerd

De NVWA heeft tot nu toe in totaal zo’n 150 bedrijven geïnspecteerd, verspreid over het land. Een aantal bedrijven heeft de I&R kunnen herstellen, waarna de blokkade door de NVWA weer is opgeheven. De komende tijd zullen meer fysieke controles plaatsvinden. De controles duren per bedrijf gemiddeld een dag, omdat ook andere zaken in het kader van de I&R-eisen worden gecontroleerd.

Opleggen bestuurlijke boete kan niet

Overtreders kunnen niet via het bestuursrecht beboet worden, omdat hier volgens het ministerie geen juridische grondslag voor is. Bedrijven die worden bezocht door een NVWA-inspecteur en waar overtredingen worden vastgesteld, kunnen wel strafrechtelijk worden vervolgd. Het zal qua capaciteit niet mogelijk zijn om fysieke inspecties uit te voeren bij alle bedrijven waar uit de administratieve controles is gebleken dat zij de I&R-regelgeving hebben overtreden. “Dat betekent niet dat deze bedrijven geen gevolgen van hun overtreding zullen ondervinden. Naast blokkade van het bedrijf zal een nacalculatie in het kader van de Regeling fosfaatreductieplan volgen en mogelijk een korting op de GLB-inkomenssteun. De hoogte van deze korting zal in hoofdzaak afhangen van de omvang van de begane overtredingen”, aldus Schouten.

Ook blokkades bij kalverbedrijven

De meeste ‘tweelingkalveren’ van bedrijven waar met de I&R gesjoemeld is, zijn bij vleeskalverbedrijven terecht gekomen. Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) oordeelt dat er geen risico voor de voedselveiligheid is, mits het oorsprongsbedrijf waar het kalf is geboren correct in de I&R vermeld staat. Het ministerie gaat ervan uit dat dit ook geldt voor risico’s op het gebied van diergezondheid. Kalveren waarvan is aangetoond dat de I&R-registratie niet klopt, worden wel geblokkeerd totdat de registratie aantoonbaar is hersteld. Dit schrijft de Europese I&R-regelgeving voor met het oog op de preventie en bestrijding van dierziekten.

I&R-systeem aanpassen

Minister Schouten wil naar aanleiding van deze bevindingen kijken of het I&R-systeem aangepast kan worden om frauderen te ontmoedigen. Ze wil het bijvoorbeeld herstelmeldingen minder makkelijk en minder aantrekkelijk maken en de link met het mestbeleid standaardiseren, zodat manipulatie van gegevens in I&R geen voordeel meer oplevert.

